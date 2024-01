Afrique du Nord: Transport aérien - L'Open Sky ou le paradoxe tunisien

La mise en oeuvre de l'Open Sky en Tunisie a été entravée par de multiples obstacles, allant des enjeux de sécurité à la capacité des infrastructures et aux résistances internes. Ces défis multi-facettes ont formé un ensemble complexe de barrières, aboutissant finalement au blocage de l'ouverture du ciel.

En Tunisie, la transition vers l'Open Sky, une politique visant à libéraliser le secteur aérien, demeure au coeur d'un débat persistant qui s'étend sur plusieurs années. Cette initiative, axée sur l'ouverture du marché aérien aux compagnies étrangères, a toujours suscité des discussions animées au sein de la communauté politique et économique tunisienne.

Les opinions divergent sur les avantages potentiels de cette libéralisation, soulignant les opportunités économiques d'un côté, et exprimant des préoccupations quant aux implications sur les compagnies aériennes nationales et l'emploi local de l'autre. Ce débat complexe souligne ainsi l'importance cruciale de trouver un équilibre entre la promotion de la concurrence et la protection des intérêts nationaux.

Libéralisation ou stagnation...

L'enjeu majeur réside dans la compétitivité du secteur aérien tunisien face à des marchés internationaux ouverts. En refusant d'adopter une politique de libéralisation, les compagnies aériennes tunisiennes pourraient se heurter à des difficultés substantielles pour rivaliser avec des concurrents étrangers mieux établis.

Cette situation compromet non seulement la capacité des transporteurs nationaux à attirer de nouveaux clients, mais également leur potentiel de croissance et d'expansion. Les compagnies aériennes étrangères, opérant dans des environnements plus ouverts et compétitifs, pourraient bénéficier d'avantages économiques et d'opportunités d'investissement qui échappent aux acteurs nationaux.

Ainsi, le blocage du passage à l'Open Sky pourrait entraver la dynamique du secteur aérien tunisien, limitant sa capacité à s'adapter aux tendances mondiales et à prospérer dans un marché de plus en plus mondialisé.

Dans l'état actuel des choses, la mise en oeuvre de l'Open Sky en Tunisie a été sérieusement entravée par divers obstacles complexes. Parmi ceux-ci, les préoccupations en matière de sécurité occupent une place centrale. Les autorités tunisiennes ont dû équilibrer la nécessité de libéraliser le secteur aérien avec la priorité de maintenir des normes de sécurité élevées.

Les défis liés à la capacité des aéroports ont également constitué un frein significatif. L'augmentation potentielle du trafic aérien due à l'ouverture du ciel a soulevé des questions quant à la capacité des infrastructures aéroportuaires existantes à gérer une demande accrue.

Par ailleurs, des résistances internes ont émergé, souvent enracinées dans des intérêts économiques et sociaux. Certains acteurs locaux, qu'ils soient des compagnies aériennes nationales ou des travailleurs du secteur, peuvent percevoir l'Open Sky comme une menace pour leurs intérêts. Cette opposition interne a contribué à la stagnation du processus de libéralisation. Et depuis, les débats politiques et économiques ont été alimentés par ces différentes préoccupations, ce qui a renforcé les tensions et compliqué la prise de décision.

En somme, ces multiples facteurs, allant des enjeux sécuritaires à la capacité des infrastructures et aux résistances internes, ont formé un ensemble complexe d'obstacles à la mise en oeuvre de l'Open Sky en Tunisie, aboutissant finalement au blocage de l'ouverture du ciel.

Des ailes bridées

Mais aujourd'hui, l'absence d'une politique d'Open Sky en Tunisie semble avoir engendré des opportunités manquées significatives pour le secteur aérien du pays. Le refus de libéraliser le ciel peut avoir limité la capacité des compagnies aériennes tunisiennes à saisir pleinement les avantages des alliances internationales et des partenariats stratégiques. Ces collaborations internationales sont cruciales pour favoriser la croissance et l'expansion du secteur, en permettant aux transporteurs locaux de tirer parti de l'expertise, des ressources et des réseaux étendus de partenaires étrangers.

De plus, l'absence de l'Open Sky pourrait restreindre la possibilité d'étendre les routes aériennes et d'explorer de nouveaux marchés. Les compagnies aériennes tunisiennes, en demeurant limitées dans leur capacité à opérer librement, pourraient voir leur connectivité internationale entravée. Cela a des répercussions directes sur le potentiel de croissance économique associé au tourisme, un secteur clé pour notre pays, à l'heure où la diversification des destinations et l'attraction de touristes provenant de différents horizons sont souvent facilitées par une connectivité aérienne étendue.

Ainsi, l'absence de l'Open Sky peut être perçue comme une barrière à la maximisation des opportunités de croissance, d'expansion et de compétitivité pour le secteur aérien tunisien, entravant potentiellement son développement dans un contexte mondial de plus en plus interconnecté.

Un catalyseur de croissance...

De l'avis des professionnels du secteur, l'ouverture du ciel à travers la mise en oeuvre de l'Open Sky présente un potentiel significatif pour transformer positivement le secteur aérien en Tunisie.

Plusieurs avantages émergeraient de cette libéralisation, contribuant à dynamiser l'industrie de manière substantielle. Tout d'abord, on pourrait observer une augmentation notable du nombre de compagnies aériennes opérant en Tunisie. L'Open Sky créerait un environnement propice à l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, favorisant ainsi la concurrence et stimulant l'innovation dans le secteur.

Par ailleurs, une compétitivité accrue serait une conséquence directe de cette ouverture du ciel. Les compagnies aériennes tunisiennes seraient incitées à améliorer leurs services et à optimiser leurs opérations pour rester compétitives sur la scène internationale. Cette dynamique entraînerait probablement des avantages substantiels pour les voyageurs, avec des tarifs plus compétitifs et une diversité accrue d'options de voyage.

Ceci, sans oublier l'impact sur le tourisme international qui serait également significatif. L'Open Sky faciliterait l'augmentation du nombre de liaisons aériennes, offrant ainsi une connectivité plus étendue vers la Tunisie. Cela pourrait stimuler le tourisme en favorisant l'accessibilité et en attirant un nombre plus important de visiteurs étrangers. Cette augmentation du tourisme international aurait des implications positives sur l'économie locale, stimulant divers secteurs connexes, tels que l'hôtellerie, la restauration et les activités touristiques.

Finalement et non moins important, l'Open Sky pourrait ouvrir des portes aux opportunités d'investissement dans le secteur aéronautique tunisien. Avec une industrie aérienne en expansion, des investisseurs nationaux et étrangers pourraient être attirés par les perspectives de croissance et les nouvelles opportunités commerciales.

À cet égard, l'ouverture du ciel offre un horizon prometteur pour la transformation et le renforcement du secteur aérien tunisien, engendrant des avantages tangibles tant pour les acteurs du marché que pour l'économie nationale dans son ensemble.

Mais l'absence continue d'une politique d'Open Sky en Tunisie, accompagnée d'un silence incompréhensible, ont des implications profondes sur le secteur aérien, limitant ses opportunités de croissance, d'expansion et de compétitivité. Et aujourd'hui, la Tunisie se trouve encore à la croisée des chemins, devant équilibrer les impératifs de la compétition mondiale avec la préservation de ses intérêts stratégiques.