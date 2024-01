Tunisie: Affaire de drogue au Port de La Goulette - Le trafic des criminels facilité par quelques agents portuaires

Les narcotrafiquants ont dissimulé du cannabis dans des voitures neuves destinées à un concessionnaire

Une nouvelles méthode est utilisée par les trafiquants sur le plan international sous la dénomination « technique du cheval de Troie». La drogue est dissimulée dans un conteneur ou un véhicule neuf destiné à l'exportation. Une fois arrivée à destination, la marchandise est récupérée par une équipe d'agents portuaires, lesquels se chargeront ensuite de l'évacuer du port et de la faire passer à d'autres intermédiaires.

A quelques jours du démantèlement du réseau international de trafic de drogue au port de La Goulette dans lequel sont impliqués des agents portuaires en état d'arrestation, la brigade des stupéfiants vient de frapper un nouveau grand coup. Mais, pour cette fois, le modus operandi des narcotrafiquants inquiète à plus d'un titre. Ces derniers usent de moyens de plus en plus sophistiqués pour administrer au mieux leurs trafics.

Le début de cette semaine a été bien agité pour la brigade des stupéfiants. Les agents sont mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette fois-ci, il s'agit d'une bonne prise. Le démantèlement d'un gros réseau de trafic de stupéfiants.

Et c'est à la suite de l'interception d'informations fiables selon lesquelles une opération imminente se prépare au port de La Goulette. Nouveauté, un nouveau modus operandi qui nous paraît un peu étrange, mais qui est de plus en plus utilisé dans le milieu de la drogue.

La technique du cheval de Troie

Les narcotrafiquants ont dissimulé du cannabis dans des voitures neuves destinées à un concessionnaire. Cette nouvelles méthode appliquée par les trafiquants est connue sur le plan international sous la dénomination « technique du cheval de Troie». La drogue est dissimulée dans un conteneur ou un véhicule neuf destiné à l'exportation. Une fois arrivée à destination, la marchandise est récupérée par une équipe d'agents portuaires, lesquels se chargeront ensuite de l'évacuer du port et de la faire passer à d'autres intermédiaires. Une technique machiavélique, puisque les narcotrafiquants essayent de dénicher la moindre faille dans le système de contrôle pour en profiter et de soudoyer le maximum d'agents sur place.

Selon nos informations, au moins 5 véhicules du convoi total des voitures importée, ont été saisis après la découverte d'environ 60 kg de cannabis. Le navire transportant ces voitures avait quitté la Turquie, a fait escale au Maroc avant son arrivée au port de La Goulette.

Du cannabis dans des véhicules neufs

Le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête et plusieurs agents et responsables relevant des autorités portuaires ont été auditionnés. La directrice générale de la Douane s'est déplacée au port de La goulette.

Pour rappel, un réseau international de trafic de drogue a été démantelé au même port de La Goulette le 4 novembre dernier. Selon un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'un réseau international de trafic de drogue. L'opération menée par la brigade des stups a permis la saisie de 23,5kg de cannabis et 2,3 kg de cocaïne. D'autres membres du réseau, implantés dans un pays étranger, étaient chargés de dissimuler des plaques de drogue dans des conteneurs à destination du port de La Goulette et d'informer leurs associés pour récupérer la marchandise. Encore une fois, la technique du cheval de Troie a échoué grâce à la vigilance et à l'anticipation de la brigade des stups.