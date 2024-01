Cote d'Ivoire: Grande chancellerie de l'Ordre national - Ally Coulibaly partage sa détermination à défendre le mérite ivoirien

Le Grand Chancelier de l'Ordre national, Ally Coulibaly, a appelé le personnel et les conseillers de l'Ordre à le suivre dans sa vision et sa détermination à défendre la cause du mérite.

Il a lancé cet appel à la mobilisation, le vendredi 26 janvier 2024, à l'occasion de la cérémonie d'échange de voeux au siège de l'institution, à Cocody.

Celui qui a remplacé Henriette Dagri Diabaté depuis octobre 2023 s'est dit prêt à mettre en oeuvre cette vision en s' inscrivant dans la continuité des actions de celle-ci, tout en s'appuyant sur une nouvelle équipe dirigeante.

Pour ce faire, il a opéré une restructuration sur le plan administratif et de la gestion financière.

Désormais, la Grande Chancellerie dispose de nouvelles personnalités autour du premier responsable. Il s'agit de Souleymane Meïté, magistrat de formation, actuel secrétaire général, de Bamba Mohamed du corps préfectoral, de Marie Pascale Assié, diplomate de formation, directeur de cabinet, de chef de cabinet, et de plusieurs conseillers techniques.

« Ces personnes qui font partie de l'équipe dirigeante ont toute ma confiance. Je n'ai pas de doute qu'elles donneront le meilleur d'elles-mêmes », soutient-il.

En plus du personnel, le Grand Chancelier informe qu'il s'attelle à améliorer le cadre de travail, notamment en rénovant et équipant les bâtiments et bureaux de l'institution. En privilégiant également le numérique aussi bien pour l'archivage des documents que pour leur sécurisation. Afin d'éviter certaines déperditions susceptibles d'entraver, selon lui, le bon fonctionnement de l'Institution.

Il a salué Henriette Dagri- Diabaté pour avoir donné à la Grande Chancellerie de l'Ordre national, le rayonnement qu'elle connaît. Pour Ally Coulibaly, c'est « une référence incontournable et la figure tutélaire de notre institution ».

Toujours pour lui, l'institution qu'il dirige est ancré dans la consolidation de l'unité nationale, en récompensant le talent, le mérite dans tous les secteurs d'activité donnant ainsi des visages aux valeurs de la République. Parce que le mérite, a-t-il déclaré, participe de la consolidation du vivre-ensemble et les décorations sont utiles car répondant à un besoin fondamental de chacune et de chacun d'être reconnu, de servir d'exemple.

Au nom du personnel et des conseillers de l'Ordre, Marie Pascale Assié, chef de cabinet de l'institution, a assuré de la détermination et de l'entière disponibilité de tous à oeuvrer davantage à accompagner Ally Coulibaly dans la mission que lui a confiée le Président Alassane Ouattara.

Elle promet également d'oeuvrer au rayonnement du temple du mérite que ce soit au niveau national qu'international. « Cette année 2024 est porteuse de nombreux défis que nous devons relever ensemble grâce à notre disponibilité, notre professionnalisme et notre ardeur au travail. Nous nous engageons à être des collaborateurs déterminés et à vous accompagner avec abnégation, dévouement et loyauté pour l'accomplissement de la mission d'assurer le rayonnement de notre institution partout où besoin se fera », indique-t-elle.