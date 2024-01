Maroc: Chefchaouen - Lancement d'une caravane médicale pluridisciplinaire

Chefchaouen — Une caravane médiale pluridisciplinaire a été lancée, vendredi à Chefchaouen, à l'initiative de l'association médicale marocaine pour la solidarité, en partenariat avec la province de Chefchaouen, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale et l'hôpital provincial Mohammed V à Chefchaouen.

Cette opération, menée dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alaoui Ouaddane, en présence du délégué provincial du ministère de la Santé et de la protection sociale, Khalid Amal, et de représentants des services de la Sûreté nationale, de la Protection sociale et des Forces auxiliaires, a été supervisée par un staff composé de médecins généralistes et spécialistes, ainsi que d'infirmiers et de cadres administratifs et techniques.

Organisée au sein de l'hôpital Mohammed V de Chefchaouen, du dispensaire Bab El Ain et dans certaines zones montagneuses de la province, cette caravane médicale permet de répondre aux besoins de la population vivant dans les zones touchées par la vague de froid, dans les milieux urbain et rural, et d'assurer la continuité des services de santé.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association médicale marocaine pour la solidarité, Mohamed Belmekki, a souligné que cette caravane vise à prodiguer les services de santé à la population de Chefchaouen, afin de faciliter leur accès aux services de santé de base, notant que plus de 50 cadres médicaux de différentes spécialités sont mobilisés.

De son côté, la directrice de l'hôpital Mohamed V de Chefchaouen, Dr. Sarah Hind Jaafar, a indiqué que cette caravane ambitionne de rapprocher les services de santé aux citoyens, en réponse aux besoins des habitants, faisant savoir que l'hôpital connait une pression sur ses services durant cette période, notamment certains citoyens désenclavés qui trouvent des difficultés à accéder aux services de santé.

Cette caravane médicale de deux jours est marquée par la réalisation de près de 180 interventions chirurgicales pour la cataracte, ainsi que la tenue de plusieurs conférences médicales, au profit des cadres de la santé de la province, outre des campagnes de sensibilisation réalisées par l'association au profit des patients.