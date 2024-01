Afrique: L'écosystème de l'Université Mohammed VI Polytechnique exposé à Dakar

Dakar — L'écosystème, la qualité des programmes de formation et des services d'appui aux étudiants offerts par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont été présentés, vendredi soir lors d'une rencontre organisée à Dakar.

La rencontre a été consacrée au partage des expertises et des connaissances par des responsables de l'UM6P avec des familles sénégalaises intéressées par l'inscription de leurs fils dans cet établissement.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des responsables de l'Office Chérifien des Phosphates (OCP) et de l'Ambassade du Maroc au Sénégal, Mme Adeline Carton, directrice des services académiques et M. Omar Dahbi, responsable chargé des admissions à l'UM6P, ont fait des présentations exhaustives sur les programmes académiques de l'établissement, sur la singularité de cette institution, et sur les conditions d'admission et d'octroi de bourses au profit des étudiants voulant poursuivre leurs études supérieures dans cette université orientée vers la recherche de pointe et qui prône un apprentissage basé sur l'expérimentation.

L'université propose un large éventail de programmes de formation tout en garantissant une qualité d'enseignement remarquable, ont indiqué les deux intervenants à cette rencontre, qui entre dans le cadre de la stratégie en direction du continent africain (stratégie sud).

L'UM6P dispense des programmes universitaires essentiels au développement économique et social du Maroc et du Continent africain et forge les compétences attendues par les opérateurs économiques d'une Afrique entreprenante. Elle propose une offre de formation large (Post Bac et Graduate), aux standards internationaux, et adossée à une recherche de pointe.

Les formations au sein de l'UM6P s'articulent autour de 4 Pôles à savoir le Pôle Science & Technologie, le Pôle Santé , le Pôle Business & Management et le Pôle Sciences Humaines, Economiques & Sociales, a expliqué Omar Dahbi dans sa présentation.

Selon des données fournies lors de cette rencontre, organisée avec le soutien de l'Ambassade du Maroc à Dakar et la Représentation diplomatique du Sénégal à Rabat, près de 2.000 étudiants ont été admis pour l'année académique 2023-2024 sur un total de plus de 35.000 candidatures complètes reçue.

Ces chiffres témoignent de la notoriété croissante de l'UM6P et du fort attrait qu'exerce cet établissement en tant que choix éducatif de premier plan, indique-t-on.

Un total de 33 étudiants sénégalais poursuivent actuellement leurs études dans cette université, dont 40 pc de l'effectif sont des filles, a révélé Mme Carton, qui dit espérer voir le nombre d'étudiants du Sénégal augmenter dans les prochaines années.

La directrice des services académiques a, à cette occasion, mis l'accent sur la "singularité" qui caractérise cette université, "très jeune" et qui s'est positionnée dès son démarrage, après son inauguration en 2017 par SM le Roi Mohammed VI, avec "beaucoup d'ambitions" de devenir un leader de l'éducation en Afrique, notant que cette université est orientée en premier lieu vers la recherche de pointe et prône un apprentissage basé sur l'expérimentation.

Actuellement, plus de 250 enseignants chercheurs dans différentes disciplines ont rejoint de manière permanente l'université, qui est dotée de laboratoires et d'infrastructures de recherche équipés des dernières technologies, a-t-elle noté, soulignant que l'UM6P va mettre en place, dans le cadre de sa vocation africaine, des stratégies "de manière à trouver des solutions africaines aux enjeux contemporains", le but étant d'offrir aux étudiants une formation qui reflète leur réalité quotidienne et un enseignement basé sur les enjeux de l'Afrique.

Des explications ont été données également lors de cette rencontre sur le "Career Center" de l'Université, dont l'objectif principal est d'assurer l'excellence des étudiants, de prioriser l'attention individuelle et d'inculquer aussi la citoyenneté mondiale.

Des parents et des étudiants sénégalais qui ont été admis dans cette université, ont, à cette occasion, mis en avant la qualité de la formation, de l'environnement et des bonnes conditions d'hébergement qu'offre l'Université Mohammed VI Polytechnique, tout en relevant la bonne intégration des étudiants africains au sein de cet établissement.

L'UM6P est orientée vers la formation et la recherche, avec des liens étroits avec le monde de l'industrie et des startups. Elle a pris le pari de former une nouvelle génération de talents qui construiront et dirigeront l'avenir de l'Afrique, tout en contribuant à répondre aux défis mondiaux.

Dotée d'un campus principal à Benguerir, près de Marrakech, et de campus à Rabat et à Laâyoune, et d'un autre ouvert à Paris, l'UM6P donne la priorité à la recherche et à l'innovation pertinentes pour le Maroc et l'Afrique en se concentrant sur des sujets tels que l'industrialisation, la sécurité alimentaire, le développement durable, l'intelligence Artificielle, la santé ou encore les sciences économiques et sociales.

Elle accueille actuellement près de 5.700 étudiants de plus de 30 nationalités principalement de l'Afrique subsaharienne.

L'UM6P regroupe plusieurs écoles et instituts de recherche et a conclu de nombreux partenariats avec des universités d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des Amériques.