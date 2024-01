Congo-Brazzaville: Pollution marine - Un nouveau Plan national d'intervention d'urgence va être mis en pratique

Le séminaire atelier sur la mise à jour du Plan national d'intervention d'urgence (PNIU) a pris fin le 25 janvier, à Pointe-Noire, par l'adoption de plusieurs propositions et décisions pouvant permettre désormais de mieux faire face aux éventuels déversements d'hydrocarbures et autres polluants en mer.

Après cinq jours de réflexion, d'analyse, de simulation et d'entraînement sur les questions de déversement d'hydrocarbures qui perturbent les équilibres des écosystèmes marins et côtiers, les experts nationaux des administrations publiques et des structures privées, notamment les sociétés pétrolières ainsi que les représentants de la société civile, ont abouti à des nombreuses conclusions et des avancées perceptibles dans l'optique de mieux gérer les pollution marines.

Ceci, grâce à l'appui technique et financier de l'Organisation maritime internationale et de de l'Association mondiale de l'industrie pétrolière et gazière pour l'amélioration des performances environnementales et sociales à travers le projet Gi Wacaf (Initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe).

Au terme des exposés et des différentes thématiques développées lors des travaux, se sont dégagés de nombreux points de convergence. Ainsi, le champ d'application, la portée et le périmètre géographique du PNIU ont permis d'éclairer les participants et d'approfondir la réflexion sur l'élargissement du plan aux substances nocives potentiellement dangereuses (SNPD). Ainsi, le PNIU s'articulera également à terre dans les mêmes conditions qu'en mer. Ce plan examiné dans son ensemble a permis de déceler des éléments nouveaux qui vont conduire à poursuivre sa mise à jour.

Il reste à définir la méthode et à déterminer les ressources nécessaires pour finaliser à court terme sa mise à jour. Les recommandations prises à l'issue de l'atelier sont, entre autres, renouveler les cartes de sensibilité, élargir le groupe technique à toutes les parties prenantes (sociétés privées et organisations non gouvernementales impliquées) et disposer des ressources financières correspondantes, renforcer le cadre réglementaire à l'utilisation des dispersants et celui lié à la lutte contre les substances nocives et potentiellement dangereuses, adapter un plan aux différents niveaux de déversement des hydrocarbures, prendre en compte la gestion de la pollution à terre et dans les eaux continentales, assurer la formation du personnel impliqué dans la gestion de la pollution marine, terrestre ainsi que dans les eaux continentales, procéder aux exercices grandeur nature une fois l'an pour tester régulièrement le PNIU.

« Cet atelier est une étape sur le chemin de la revue et la mise en oeuvre d'un système national d'intervention revu en cas de déversements accidentels en ligne avec les conventions pertinentes, en particulier l'OPRC 90 et OPRC-HNS sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures et SNPD mais aussi aux risques locaux » a dit Anaïs Guillou, cheffe de projet GI Wacaf.

En remerciant les experts de Gi Wacaf, la Commission nationale d'organisation ainsi que les experts du groupe technique de travail, Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a dit: « Notre pays va se doter du nouveau plan révisé qui permettra au gouvernement de la République d'améliorer les capacités organisationnelles et opérationnelles en cas de déversement d'hydrocarbures, des produits chimiques et autres substances polluantes nocives sur les milieux marins et côtiers ainsi que sur les eaux continentales ».

Pour conclure, il a encouragé « les points focaux du Gi wacaf et de la Convention d'Abidjan de continuer à oeuvrer de façon efficiente et efficace à l'échange d'information et de renseignements avec les responsables du Gi wacaf en vue de l'application effective du PNI de la République du Congo ».