Congo-Kinshasa: Défense - Les FAC bouclent l'agenda des activités de l'année 2024

Les travaux de la conférence de planification générale destinés aux commandants des zones militaires se sont tenus du 24 au 26 janvier, sous la direction du chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, en présence des membres du commandement militaire.

Toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour et examinées lors de la session ont été adoptées. « La prospective suppose de mettre en place des plans d'actions devant conduire notre action durant une période donnée. Vous avez suivi lors de cette conférence les grandes lignes du Plan triennal du chef d'état-major pour les trois prochaines années », a déclaré Guy Blanchard Okoï, dans son mot de clôture. Il a indiqué, par la même occasion, qu'il est impérieux pour les subordonnés du chef d'état-major, chacun à son niveau et dans son secteur de responsabilité et dans les délais prescrits, de produire les siens avec pour ligne directive, le plan d'action de son échelon supérieur.

Par ailleurs, Guy Blanchard Okoï est persuadé que la gestion des organisations induit la gestion des ressources humaines, des matériels, des infrastructures. L'armée étant une structure organisée fort bien, d'ailleurs, et dont la finalité est l'engagement opérationnel, la base de l'organisation repose sur le tableau des effectifs et de la dotation (TOD), qui doit être remis absolument à jour.

%

Ainsi, a-t-il poursuivi, « pour cette année 2024, je vous enjoins de mettre à jour les TOD de vos différentes structures, en prenant en compte toutes les instructions qui sont données et qui seront données à ce sujet » .

Relayant le message du chef d'état-major général, à l'issue de cette cérémonie, le directeur des opérations de l'état-major général des FAC, le général de brigade François Osselé, s'est exprimé en ces termes : « Les décisions qui ont été prises au cours de ces travaux sont traduites par les différents centres d'intérêt qui ont été développés par le fait que tous les centres d'intérêt ont été abordés et nous avons pu, chaque fois, tirer les conclusions qui peuvent nous permettre et qui devront nous engager de façon beaucoup plus ferme, de façon organisée, dans la rigueur, la discipline, dans la redevabilité à faire que nous exécutions avec beaucoup de professionnalisme notre travail ».

Il a ajouté: « Comme nous l'avons indiqué avant, notre premier centre d'intérêt était d'être capable de nous approprier les très hautes orientations du président de la République pour les traduire en instruction. Cet objectif a été atteint, puisque nous avons échangé autour de ces questions de renforcement de la discipline qui est l'orientation la plus importante. On s'est donc donné les moyens de faire que ce but soit atteint».