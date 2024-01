Congo-Brazzaville: Urgence humanitaire - Plus d'un million de personnes touchées par les inondations

1 790 968 personnes sont affectées par les inondations et 525 456 d'entre elles doivent bénéficier d'une prise en charge humanitaire d'urgence, indique le rapport d'évaluation rapide des inondations dressé par le gouvernement et les agences du système des Nations unies qui a été présenté, le 26 janvier, à Brazzaville.

Neuf départements sont touchés par les inondations avec un lot important de personnes qui attendent l'aide humanitaire d'urgence. Brazzaville (38 614 personnes dans le besoin) ; Cuvette (31 593 personnes dans le besoin), Kouilou (4 536 personnes dans le besoin) ; Likouala (348 212 personnes dans le besoin) ; Niari (426 personnes dans le besoin) ; Plateaux (58 986 personnes dans le besoin) ; Pointe-Noire (20 921 personnes dans le besoin) ; Pool (16 235 personnes dans le besoin) ; Sangha (5 933 personnes dans le besoin).

Les besoins pressants ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des personnes touchées par les inondations, selon le rapport présenté par Carine Ibata, directrice de l'Assistance humanitaire, en présence de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa ; du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki ; du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou ainsi que des partenaires.

La présence de ces membres du gouvernement se justifie par le fait que leurs départements ministériels respectifs, liés aux services sociaux de base, sont concernés par la situation. En effet, en matière de santé, 193 130 personnes expriment les besoins en médicaments, vaccination et moustiquaires imprégnées. Dans le domaine de l'éducation, 43 883 personnes, notamment les élèves, ont besoin de fournitures scolaires. 352 206 ont besoin de sécurité alimentaire tandis que 210 236 veulent des abris et des biens non alimentaires. La liste n'est pas exhaustive. « L'on constate un début de la décrue dans la Likouala et dans le Kouilou tandis que la situation est critique à Makotimpoko », a fait savoir Carine Ibata. Accélérer le déploiement de la réponse dans les zones prioritaires, Plateaux, Likouala et Cuvette, fait partie des recommandations contenues dans le rapport d'évaluation rapide.

La présentation de ce rapport a été suivie des échanges entre les membres du gouvernement et les partenaires : agences du système des Nations unies, ambassades, Banque mondiale pour mieux coordonner la réponse humanitaire en faveur des personnes touchées par les inondations.