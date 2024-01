Congo-Brazzaville: Projet Bacasi/TotalEnergies - 5000 hectares d'arbres sont déjà plantés

Plus de deux ans après son lancement en novembre 2021, le projet Batéké carbon sink (Bacasi) avec TotalEnergies a réalisé des plantations d'acacias et de manioc sur une superficie de 5000 hectares (ha). L'état d'avancement du projet a été présenté par l'équipe de gestion, le 25 janvier à Brazzaville, à la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo.

Le projet Bacasi vise à développer une forêt de 40 000 ha, dont 38 000 ha destinés au puits carbone et 2 000 ha de forêt associés à des activités agro-forestières. La campagne de plantation devrait, à terme, contribuer à la préservation de la réserve de la Léfini et favoriser de nouvelles filières forestières durables au Congo, selon le pétrolier TotalEnergies présent dans le pays depuis plus d'un demi-siècle, détenant plus de la moitié de la production nationale de pétrole.

La démarche des parties prenantes, gouvernement congolais et TotalEnergies, consiste, d'abord, à éviter les émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte tous les aspects dès la conception des projets industriels, ensuite, à réduire les émissions en modernisant les installations existantes et, enfin, à compenser les émissions résiduelles avec le développement de solutions comme le stockage du gaz carbonique et de puits de carbone naturel. D'ici à 2050, la compagnie pétrolière française devra investir dans ce projet écologique 250 millions dollars, environ 160 milliards FCFA, afin de contribuer en faveur de la transition énergétique.

Pour le directeur exécutif du bureau d'études FRM, Michel Gally, la réalisation des 5000 ha d'arbres, en majorité en puits carbone et l'autre partie en agroforesterie, constitue un progrès important dans l'exécution du projet Bacasi. Michel Gally et sa délégation étaient venus faire le point des avancées déjà réalisées. « Un travail important a été fait avec la population pour qu'elle intervienne dans l'agroforesterie avec une partie plantation d'acacias et une autre de manioc. Cette année, deux cents familles vont intervenir dans la partie agroforesterie », a-t-il indiqué.

Au plan social, a poursuivi l'expert, des avancées importantes ont été enregistrées dans le cadre du Fonds de développement local. L'équipe de gestion du projet va faciliter l'accès à l'eau de la population, notamment dans les quartiers autochtones. Des consultations libres, informées et préalables menées auprès des communautés locales ont montré que celles-ci sont d'accord avec les objectifs et les réalisations du projet Bacasi.

« D'énormes progrès ont été réalisés au niveau social, avec la mise en place d'un plan de restauration des moyens de subsistance qui est en cours de finalisation. Ces derniers mois ont vu la finalisation des consultations des peuples autochtones sur la mise en oeuvre du projet Bacasi, qui a été validé par la population, conformément à la législation en vigueur prévoyant la mise en place d'une commission », a affirmé le directeur exécutif du bureau d'études FRM.

Signalons que peu après la rencontre avec l'équipe de gestion de Bacasi, la ministre de l'Economie forestière a reçu une délégation élargie de l'Agence française de développement et l'Union européenne, conduite par la conseillère adjointe de coopération à l'ambassade de France au Congo, Marie Fabien. La délégation européenne a confirmé à cette occasion le déblocage d'une enveloppe de 50 millions de dollars dans le cadre de l'exécution et la mise oeuvre du projet Country package, fruit du partenariat pour les écosystèmes forestiers et la biodiversité lancé par le Congo en marge de la COP 28.