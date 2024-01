Congo-Brazzaville: Disparition - Le PCT perd l'un de ses cofondateurs

L'un des cofondateurs du Parti congolais du travail (PCT) en 1969 et ancien sénateur, Jean-Pierre Nonault est décédé le 25 janvier à Paris, en France, à l'âge de 87 ans.

Membre d'honneur du PCT jusqu'à ses derniers jours, l'illustre disparu traîne une grande carrière politique, diplomatique et administrative. La nouvelle génération qui s'engage sur le chemin de la politique devrait s'inspirer des « doyens » de son envergure pour apprendre à connaître que le militantisme est un « sacerdoce ».

Jean-Pierre Nonault a vu naître le PCT aux côtés du défunt président de la République et du Comité central, Marien Ngouabi. C'est ainsi que lors du débat sur la refondation de cette formation politique, il défendait la vision des membres dits « conservateurs de l'idéologie fondatrice ».

En 2011, lorsqu'il lui a été confié la charge de préparer et de diriger les travaux du 6e congrès extraordinaire du PCT, Jean-Pierre Nonault avait inscrit sa vision dans le sens de concilier les deux ailes nées du débat sur la refondation du parti, à savoir les « conservateurs » et les « rénovateurs ».

Ce congrès avait eu le mérite de panser les déchirures internes créées par le débat précité et d'apporter de nombreuses innovations au sein du parti, notamment la dissolution des associations affiliées au PCT pour donner naissance à deux organisations, à savoir l'Organisation des femmes du Congo et la Force montante congolaise.

A l'issue de cette grand'messe, l'illustre disparu a publié aux Editions L'Harmattan Congo, une brochure qui faisait la compilation des discours et allocutions qu'il avait prononcés lors des travaux préparatoires et au cours du congrès proprement dit. Dans cet opus, on y trouvent également le message d'orientation du président du Comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, les messages des congressistes, ceux des partis amis nationaux et étrangers, ceux des individualités et des délégations du parti venues des différents départements du Congo.

Jean-Pierre Nonault est né le 23 mars 1937 à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, bien qu'il soit ressortissant du district de Boundji, dans la Cuvette, et « mwené » de cette même sous-préfecture. Il a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en France et à l'ex-URSS. Auparavant, il a occupé le poste de commissaire politique de la République, actuellement préfet du département.