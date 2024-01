Congo-Brazzaville: Apiculture - La coopérative agro pastorale Ya Diyi dotée d'une miellerie moderne

La coopération Ya Diyi, spécialisée dans l'apiculture, a reçu, le 26 janvier au siège de l'arrondissement 4, Loandjili, à Pointe-Noire, des mains de Li Yan, ambassadrice de Chine au Congo, une miellerie moderne et du matériel apicole. Ce don réceptionné par Juste Justin Goma Gabou, président fondateur de cette coopérative, va contribuer à la modernisation du secteur de l'apiculture au Congo longtemps resté artisanal.

D'une valeur de 48 millions FCFA, le matériel de miellerie moderne sorti des usines chinoises est un joyau technologique en la matière. Il est composé, entre autres, de l'extracteur, du pressoir, du désoperculateur, des futs de conservation de miel, des doseuses à miel, des étiqueteuses et des maturateurs, des combinaisons de protection, des machines de stockage du miel...

Grâce à cet équipement, la production de miel de la coopérative, actuellement de deux tonnes par an, sera quadruplée. Aussi, seront améliorées les conditions de transformation et de conditionnement du miel avec toutes les conditions d'hygiène requises, et justifier ainsi la certification reçue récemment de l'Agence congolaise de la normalisation et la qualité (Aconoq).

Des emplois directs et indirects y seront également créés. « Nous espérons que ces équipements vont booster la production de la coopérative et apporteront une plus-value substantielle et qu'ils vont promouvoir la coopération que nous avons avec cette structure qui conduira certainement les jeunes, femmes et les enfants congolais, à réaliser l'objectif de faire du Congo un pays producteur et exportateur de miel en Afrique », a dit Li Yan.

« Au moment où la coopération Congo-Chine souffle ses 60 ans, l'ambassade de Chine entend faire de son mieux pour travailler avec les amis congolais et approfondir la coopération sur la réduction de la pauvreté, dans le domaine agricole et le développement vert en vue d'ouvrir un nouveau chapitre dans les annales de la coopération pragmatique sino-congolaise et porter les relations amicales entre nos deux pays à des niveaux toujours plus élevés », a ajouté la diplomate.

En remerciant l'ambassadrice de Chine pour ce geste très louable, Juste Justin Goma Gabou a présenté à l'assistance les avantages dont bénéficieront la coopérative et la filière miel avec l'acquisition de ces équipements. Ce sont, entre autres, la garantie de transformer et de stocker les produits dans les meilleures conditions et pour une longue durée, la disponibilité d'accueillir les autres producteurs de miel dans leurs installations pour augmenter les capacités de production dans le pays.

Des retombées non négligeables étant donné que le miel, avec ses nombreuses vertus, est considéré par les spécialistes comme un alicament qui regroupe à la fois les propriétés d'aliment et de médicament. En effet, il est anti bactérien, un anti oxydant, un gisement de plusieurs vitamines, un ralentisseur du processus de vieillissement, un régénérateur de cellules mortes au niveau du corps..., a t-expliqué.

Longtemps resté dans l'informel et pratiqué de manière artisanale avec tous les dommages causés à l'écologie et l'environnement comme la destruction des arbres, des abeilles et des écosystèmes, le secteur apicole, grâce à ce dispositif, se structure petit à petit, facilitant ainsi la traçabilité et la collecte des statistiques et données afin de mieux évaluer l'évolution de la filière miel. L'apiculture pourrait participer dès lors à la diversification de l'économie nationale.

La visite des stands exposant les produits issus du miel de la coopérative Ya Diyi suivie de la dégustation ont mis fin à l'activité.