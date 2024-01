Tunisie: Education sexuelle et reproductive - Comment répondre aux questions étonnantes de nos enfants ?

On a beau évoquer la question de l'éducation sexuelle et reproductive comme un des volets incontournables du programme scolaire, sans pour autant parvenir à l'admettre réellement et encore moins à l'appliquer, conformément aux exigences pédagogiques appropriées aux différentes tranches d'âge de l'enfance.

Pour l'enfant, cet être humain âgé de zéro à dix-huit ans, la curiosité fait intrinsèquement partie de son développement. A partir de deux ans, où l'enfant parvient enfin à verbaliser son intérêt, notamment ses besoins, ses inquiétudes, ses remarques et ses questionnements, les questions relatives à la sexualité, au genre et à la reproductivité commencent à être formulées, sollicitant aux parents des explications qui sont loin d'être aisées. Face à ces interpellations incommodantes, certains évitent d'y répondre.

Dans certains milieux plus conservateurs que d'autres, l'enfant risque même d'être réprimandé pour « impolitesse » voire « arrogance» vu que, sans le vouloir ni le savoir, il aborde un sujet tabou ! Pourtant, c'est bel et bien la sexualité qui reproduit la vie sur terre ! D'où l'importance de la comprendre, de percer ses mystères et de développer, à chaque étape de la vie, les mécanismes psychologiques et cognitifs, à même de mieux la maîtriser et la gérer.

%

Un «kit de survie» pour les parents !

En mai 2023, le Fonds des Nations unies pour la population ( Fnuap), section Tunisie, en collaboration avec l'Association tunisienne de la santé reproductive ( Atsr), vient de publier un « kit de survie » pour les parents ! Il s'agit d'une série de livres, intitulée « Sine w jime al jinsaniya » ( questions/ réponses sur la sexualité ) et visant à aider les parents à répondre pertinemment aux interrogations inopportunes de leurs enfants sur tout ce qui a trait au sexe et à la reproduction. « Notre objectif consiste à garantir aux adolescents et aux jeunes l'accès aux droits sexuels et reproductifs et à l'autonomie notamment dans la prise de décision, et ce, à travers une éducation intégrale sur la sexualité », indique le Dr Rim Fayala, présidente du bureau du Fnuap Tunisie.

Et d'ajouter, en prélude, que l'éducation intégrale sur la sexualité a pour finalité d'aider les enfants à comprendre les changements dont ils sont sujets notamment ceux qui s'opèrent sur leurs corps au fil de leur développement, ceux sentimentaux ainsi que ceux au niveau de leurs relations sociales. « L'éducation sexuelle intégrale les habilite à prendre des décisions salutaires pour leur santé sexuelle durant les différentes phases de leur croissance, soit des décisions qui les protègent des maladies, des abus, ainsi que des comportements à risques », explique-t-elle.

«Comment puis-je m'en sortir avec mon enfant et répondre à ses questions ? » : telle est la principale problématique des parents. Néanmoins, le plus important, sans doute, réside dans l'information et la formulation de cette dernière, conformément au degré de compréhension de l'enfant. « Vu que les parents représentent la première référence éducative chez les enfants et étant donné qu'ils jouent un rôle déterminant dans l'initiation de leurs enfants au savoir et aux bonnes pratiques, afin que ces derniers puissent vivre et gérer savamment leur puberté et leur adolescence, nous tentons, via cette série, de les accompagner dans le parcours de l'éducation sexuelle », renchérit Dr Fayala.

La série comprend cinq livres, dont la couverture varie de couleur selon l'approche. En effet, les questions/ réponses ont été réparties en cinq approches : l'approche scientifique, psycho-démographique, religieuse, psychologique ainsi que celle de droit humain.

Etre à l'écoute de son enfant !

Pour ce qui est de l'approche scientifique, elle a été réalisée par Dr. Zeineb Bargaoui, omnipraticienne. Le médecin insiste sur l'impératif d'évoquer la question de la sexualité-reproductivité dès la prime enfance et de ne jamais omettre de répondre aux questions posées par les enfants. «Plus on entame tôt ce genre de conversations avec les enfants, plus les discussions seraient faciles et édifiantes par la suite », fait-elle remarquer. Dr Bargaoui conseille les parents de toujours vérifier les connaissances des enfants sur le sujet en leur répondant par d'autres questions, plus précises. Elle les appelle à corriger les intox et les préjugés des enfants et à saisir l'occasion pour traiter le sujet d'un point de vue sentimental et émotionnel, outre que celui, purement scientifique.

L'approche relative à la société tunisienne a été élaborée conjointement par Dr Najla Rachid et Mme Asma Benzarti. Le volet social, voire celui de la psychologie démographique, décrypte moult points relatifs à l'autonomie sexuelle chez les jeunes, les sociétés sexuelles, les produits pornographiques, la question de genre, les penchants sexuels, ainsi que les pratiques sociologiques opérées sur la vie sexuelle.

Les auteures insistent, par ailleurs, sur l'impératif, pour les parents, de ne pas tourner en dérision toute question posée par l'enfant sur la sexualité. Elles recommandent aux parents de répondre, non sans sincérité et spontanéité, tout en veillant à ce que la formulation soit adaptée à l'âge de l'enfant. Etre à l'écoute de l'enfant constitue un premier pas vers la construction d'une personnalité sereine, équilibrée et responsable.

Education sexuelle et principes religieux

Par ailleurs, l'approche religieuse a été explicitée par le cheikh Mohamed Ben Hamouda. L'homme de religion saisit l'occasion pour corriger un préjugé de taille : «Sensibiliser les enfants sur la sexualité ne signifie aucunement les initier à l'anti-religieux et à l'anti-valeurs, bien au contraire ! L'éducation sexuelle représente une occasion pour inculquer aux enfants moult valeurs dont le respect, l'amabilité, l'engagement et la sécurité, et ce, conformément aux instructions de notre religion ».

S'agissant de l'approche psychologique, Dr Maddouri, pédopsychiatre, focalise l'intérêt essentiellement sur les interrogations des parents quant aux meilleures réactions qu'ils peuvent avoir face à l'intérêt des enfants pour différentes questions sur la sexualité et sur les relations sociales et sentimentales. La plupart des questions évoquées dans ce livre commencent, d'ailleurs, par la tournure : « Comment dois-je réagir lorsque mon enfant me pose telle ou telle question ? ». Elles sont suivies par des recommandations détaillées pour une éducation sexuelle méthodique.

Sexualité, genre, égalité et équité

Quant à l'approche portant sur l'éducation sexuelle en tant que droit humain, elle a été élaborée par Chams Radhouani Abdi. Toutes questions/ réponses du présent livre s'articulent autour du relationnel, des valeurs, des droits et de la culture sexuelle ; du genre, de la violence et de la sécurité, de la santé et du bien-être, du corps humain et de son évolution, de l'équation sexualité- comportement sexuel, ainsi que de la santé sexuelle et reproductive. L'auteur attire l'attention sur le rapport de causalité entre l'éducation sexuelle et les principes de l'égalité de genre, de l'équité et des droits humains.

Encore faut-il souligner que la série a été écrite, dans sa totalité, en dialecte tunisien, et ce, afin que la compréhension soit infaillible et pour les parents et pour les enfants, instruits et moins instruits.