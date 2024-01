Togo: Sur les TRACES de la FTDS dans Agoè Nyivé 1, Golfe 1, et Golfe 7 !

Prévu pour durer trois (3) mois, le projet TRACES (Territoires réunis par l'action citoyenne pour l'environnement via le sport) de la FTDS (Fédération Togolaise de la Danse Sportive), inscrit dans le cadre du Projet environnement urbain de Lomé III (PEUL III), notamment la composante 'Sport et environnement' et financé par l'Agence française de développement (AFD) avec le DAGL comme maître d'ouvrage, a été lancé ce Vendredi 26 Janvier 2023. Ce fut au complexe sportif du Lycée d'Agoè, sur le territoire communal d'Agoè Nyivé 1, une des communes bénéficiaires de ce projet.

Pour cette première phase de ce projet, il a été question pour la FTDS à travers un spectacle de démonstration de Breakdance avec en fond, des messages de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques, d'entretenir les jeunes élèves et toute l'assistance, sur comment chacun à son niveau peut contribuer la gestion de ses déchets et partant à la protection de l'environnement. Ainsi, durant cette organisation, des B-Boys (jeunes danseurs de Breakdance) ont fait admirer leur art et talent à travers des battles au public composé des responsables du Lycée d'Agoè, des représentants du Secrétaire général du District autonome du Grand Lomé (DAGL) et de la commune Agoè-Nyivé 1.

Expliquant le bien-fondé de ce projet, le Secrétaire général de la FTDS, Elom Attissogbé, a indiqué qu'« il s'agit de pouvoir contribuer de notre part à la sensibilisation des populations de la commune d'Agoè-Nyivé 1 sur la bonne gestion des déchets à travers le Breakdance qui est une nouvelle discipline olympique admise aux Jeux olympique de Paris 2024. Ce sport peut contribuer à la gestion des déchets plastiques parce qu'avec les nouvelles donnes au niveau international en matière sportive, on promeut justement la protection de l'environnement. D'ailleurs, les Jeux olympiques de Paris 2024 sont les premiers jeux à impact positif pour le climat ».

Ce choix de sensibiliser à travers cette discipline à l'intersection entre la danse et le sport, le premier responsable de la FTDS l'a expliqué par le fait qu'il mobilise un public hétéroclite composé des jeunes, des enfants, des adultes, des femmes et hommes. « Pour nous, c'est important d'interagir avec tout ce monde pour qu'ils puissent développer les bonnes pratiques en matière de gestion de l'environnement et des déchets », a-t-il confié. Pour faire le prolongement de ce projet en faveur du développement de la commune en matière d'assainissement et de gestion de l'environnement, la FTDS, à entendre son Secrétaire général, compte sur les B-Boys et B-Girls.

« A travers des cyphers qui sont les centres de danseurs organisés dans la filière breaking, chaque B-Boy ou B-Girl peut effectuer un round de freestyle dans un endroit populaire, en plein air, afin de s'exprimer librement et partager une inspiration, un message ou une connexion avec la foule ou le public », ce sont là des mots d'Elom Attissogbé.

Témoin oculaire de ce projet qui est lancé sur l'aire de jeu de son établissement, la représentante du Lycée d'Agoè, n'a pas caché son émotion, surtout qu'ils ont eu droit à une remise de matériel de salubrité pour poursuivre l'oeuvre mis en chantier. « Nous sommes émus de tous ces cadeaux que la fédération nous a remis. Au nom de la proviseure, de tous les collègues enseignants et de tous les élèves, nous tenons à vous remercier. Nous promettons d'en faire un bon usage pour l'assainissement de notre cher lycée et de la commune d'Agoè-Nyivé », a-t-elle laissé entendre.

A noter que tout comme ce lycée, la FTDS a également remis des brouettes, de paniers poubelles, de balais, de piques plastiques et bien d'autres outils, à la mairie d'Agoè-Nyivé 1.

Outre Agoè-Nyivé 1, les Communes de Golfe 1 et Golfe 7 sont également concernées par le projet TRACES de la Fédération Togolaise de Danse Sportive.