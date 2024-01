Afrique: Pr Amine Laghidi, Expert International en Diplomatie - « Le Maroc a été un support pour l'indépendance de la RDC et dans les négociations avec l'ancien colonisateur »

Pr Amine Laghidi, Expert International en Diplomatie, Président et Board Member de plusieurs Instances Internationales et Africaines

Dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation il y'a quelques mois, Pr Amine Laghidi, Expert International en Diplomatie, Président et Board Member de plusieurs Instances Internationales et Africaines fût l'invité d'honneur d'une conférence internationale à Rome, Capitale de l'Italie, et Chef-lieu de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), rapporte une Tribune du Forum des As rendu public ce vendredi 26 janvier.

A cet effet il a tenu une allocution durant laquelle il a magnifié le partenariat du Maroc à la RDC. Selon lui, le Maroc et la RDC ont nourri des relations diplomatiques depuis 1960 pour défendre la paix au Congo.

Rejoignant les casques bleus de l'ONU, depuis feu sa Majesté Mohamed V. et aujourd'hui, sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Chef suprême des Forces Armées Royales (FAR), Pr Laghidi a fait savoir que les Officiers et Soldats Marocains continuent à honorer leur Pays et la fraternité avec la RDC.

A l'en croire, plus de 300 Officiers et Soldats Marocains des FAR, sous l'égide de la MONUSCO, ont reçus la Médaille des Nations Unies pour leur dévouement, bravoure et haut professionnalisme.

Il indique que « peu savent que Feu Patrice Lumumba, héros Congolais et panafricain, dont le nom orne une artère principale de Rabat, la capitale Marocaine, tout comme il orne la principale avenue menant de l'aéroport vers le centre de Kinshasa, est également porteur de la Haute distinction Marocaine du "Grand Cordon de l'Ordre du Trône" reçue des Mains de Feu Sa Majesté le Roi Mohamed V, avec lequel il fût Cofondateur du Groupe de Casablanca pour une Afrique de Pays Libres, Indépendants, Souverains, Unis et Prospères ».

Dans cette même dynamique, il a fait savoir que le Maroc a été un support de taille pour l'indépendance de la RDC et dans les négociations avec l'ancien colonisateur.

Il fustige le fait que la colonisation de l'Afrique est commencée par la culture, pour séparer un espace uni, pour affaiblir ses populations, pour semer le doute dans son leadership et la méfiance entre ses acteurs, une voie exacerbée hélas pendant la guerre froide, pour garder l'Afrique sous le joug de la dépendance, quand elle est source d'abondance.

Ainsi, « il est de notre devoir à nous tous africains aujourd'hui de croire en nous même, de croire en notre continent, de croire en nos champions d'Etats, et acteurs clefs, et de bâtir une culture nouvelle une culture de foi, de travail, de complémentarité, dans le respect et la souveraineté pour atteindre la Prospérité et la Paix durable que méritent nos peuples d'Afrique », dixit Pr Laghidi.