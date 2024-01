Afrique: CAN 2023 / Sadio Mané - « Gagner tous les matches est notre objectif »

Qualifiés pour les huitièmes de finale après trois succès en phase de poules, les Lions de la Teranga du Sénégal joueront lundi 29 janvier à 20H GMT, les Eléphants de la Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés étant meilleur troisième.

Et pour la star sénégalaise, Sadio Mané, l'objectif est de remporter tous les matches, même si la tâche ne sera pas facile.

« On s'était dit dès le début on vient ici, pour essayer de gagner tous les matches, on est conscient que ça ne sera pas facile, mais c'est l'objectif de tout un chacun. »

Le buteur d'Al Nassr (Arabie Saoudite), magnifie la position actuelle du Sénégal, qui est sur une bonne lancée ces dernières années et qui confirme match après match son statut de champion : « On est dans la meilleure position et toutes les équipes rêvent d'être dans notre position, on est content de ces performances, on va rester humble comme on l'a toujours été », déclare-t-il à wiwsport.