Cote d'Ivoire: Mines, Energie et Pétrole- Mamadou Sangafowa-Coulibaly pour un secteur performant et résilient

Le ministre des mines ivoirien du pétrole et de l’énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a encouragé, le vendredi 26 janvier 2024 à Abidjan-Plateau, ses collaborateurs à travailler à une réforme profonde du secteur des ressources minérales et de l’énergie, pour le rendre performant et résilient. Il s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an. Rapportent des sources proches dudit ministère.

« Je crois en notre capacité à réformer en profondeur le secteur des ressources minérales et de l’énergie, pour le rendre performant et résilient pour toujours. Je suis convaincu que vous faites partie de la génération qui fera la différence et qui inscrira son passage dans ce département en lettres d’or », a déclaré le ministre, non sans auparavant saluer les efforts des uns et des autres qui ont permis d’enregistrer des résultats probants en 2023.

Profitant de la tribune à lui offerte, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a rappelé que le pays bénéficie d’un potentiel avéré pour faire du secteur des ressources minérales et de l’énergie un deuxième levier de croissance économique soutenue et durable

Ces actions, a-t-il confié, permettront « d’assurer à nos concitoyens une énergie électrique en quantité suffisante et en qualité, de sécuriser l’approvisionnement du pays en produits pétroliers de bonne qualité et accessibles à tous, et de libérer le potentiel minier du pays au bénéfice de tous y compris des générations futures ». Il a ajouté aussi la nécessité de continuer de renforcer la gouvernance dans ce secteur, afin d’en libérer tout le potentiel.

Au nom du personnel, la cheffe de cabinet, Mireille M’Bayia, a saisi l’opportunité de la rencontre, pour traduire au ministre leur profonde reconnaissance pour tous les efforts déployés pour améliorer les conditions matérielles de travail et de vie des agents.

Au terme de la cérémonie, le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly a procédé à la remise des prix nationaux d’excellence aux lauréats de son département ministériel classés 2ème et 3ème