Algérie: L'intérêt accordé au citoyen traduit le souci du président de la République à protéger ses droits à travers l'ensemble du pays

TAMANRASSET — Le médiateur de la république, Madjid Ammour, a affirmé samedi à Tamanrasset que l'intérêt accordé au citoyen traduit le souci du président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, à protéger ses droits à travers l'ensemble du pays.

S'expriment en ouverture de la 3ème rencontre régionale, zone sud, de la médiation de la République en présence de la présidente de la haute autorité de la transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mesrati, sous le signe "le citoyen au coeur des préoccupations du président de la République, la transparence est socle de la qualité du service public", M. Ammour a indiqué que "l'intérêt accordé au citoyen traduit le souci du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à protéger ses droits, à travers les différentes régions du pays par la lutte contre les disparités de développement, la consécration de l'Etat de droit, la protection de la dignité du citoyen, la promotion de la justice sociale, la consécration de la transparence dans la gestion des affaires publiques, en signe de concrétisation de ses 54 engagements".

Le médiateur a, à ce titre, mis en avant l'importance de consolider cette relation administration/administré, qui ne peut être concrétisée, a-t-il avancé, que par "l'ancrage des principes de la sage gestion de la chose publique et la réalisation des objectifs escomptés".

Retenue au titre d'une série de rencontres régionales similaires tenues par la médiation de la République, en coordination avec la haute autorité supérieure de la transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et le ministère de l'intérieure des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, cette rencontre à laquelle a pris part l'inspecteur général du même ministère Belaid Taïti, s'assigne comme objectifs l'examen et l'évaluation des mécanismes de prise en charge des citoyens, des carences relevées sur terrain et la suggestion de solutions à même de contribuer à l'amélioration du service public et la prise en charge optimale des préoccupations de citoyens.

Les travaux de cette rencontre régionale seront suivis par l'animation par la haute autorité de la transparence, de prévention et de lutte contre la corruption d'un atelier avec les délégués locaux de la médication sur "les mécanismes de promotion de la qualité du service public et la consolidation de la transparence" qui s'articule notamment sur "l'honnêteté du fonctionnaire à même de consacrer la qualité du service public et sa moralisation", "l'ancrage de la culture de servir le citoyen dans le cadre du renforcement de la transparence et de la moralisation de la vie publique".

L'importante adoption de systèmes de transparence et de conformité chez les institutions publiques, privées et associations en tant que lignes directives susceptibles de promouvoir la performance du fonctionnaire et l'amélioration de la qualité du service public, fait partie au titre des travaux de cet atelier.

Mettant à profit sa tournée dans la région, le médiateur de la république, Madjid Amour, a visité le siège de la délégation locale de la médiation à Tamanrasset où il a suivi un exposé sur les activités de cette instance et doléances réceptionnées depuis son ouverture en 2020 à la fin de 2023.