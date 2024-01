Afrique: Le rôle de la société civile dans le renforcement des aspects du partenariat algéro-africain souligné

ALGER — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a souligné, samedi à Alger, le rôle de la société civile dans le renforcement et l'appui du partenariat algéro-africain.

Dans son allocution, lors des travaux du forum "Société civile-L'Afrique en action pour le développement", dans sa 2e édition organisée par l'association " Adwaa Rights pour la démocratie et droits de l'Homme", sous le thème " défis communs, innovations locales et solutions solidaires", M. Benbraham a mis l'accent sur "l'importance du rôle des différentes composantes de la société civile en vue de renforcer les initiatives du partenariat algéro-africain".

Pour M. Benbraham, " le débat de l'axe des jeunes et de l'intégration économique dans l'entrepreuneuriat social, les start-ups et les micro-entreprises, se veut une projection de la lumière sur les opportunités, dans lesquelles, les composantes de la société civile peuvent aller de l'avant au niveau africain".

Selon lui, les composantes de la société civile peuvent "focaliser sur la mise en exergue du modèle algérien basé sur la contribution de l'Etat dans l'assistance aux différentes catégories de la société, notamment les jeunes, à travers les différents mécanismes qui permettent de créer des micro-projets et des startups".

M. Benbraham a passé en revue, à ce propos, la possibilité de créer " les voies et moyens de coopération et de partenariat entre différentes associations de la société civile en Algérie et leurs semblables dans les Etats africains".

"La 2e édition du forum a porté sur le volet socioéconomique devant être mis en oeuvre à travers des initiatives réelles", a-t-il précisé, soulignant que "les peuples africains ont aujourd'hui besoin d'exploiter leurs différentes potentialités dans de nombreux domaines".

Par ailleurs, M. Benbrahem a appelé les différents acteurs à l'adhésion aux efforts de l'Observatoire national de la société civile visant à apporter une valeur ajoutée pour réaliser un développement socioéconomique global, à travers un plan d'action s'étendant jusqu'en 2030, annonçant le lancement, le 7 février prochain, de la plateforme numérique "Kafaate+" (compétences), qui tend à renforcer les capacités de la société civile.

En marge des travaux du forum, une convention-cadre a été signée entre l'association "Adwaa Rights" et la Banque Al Salam pour le financement, dans un premier temps, de 10 projets de jeunes dans le Sud, et la sélection des meilleurs projets réussis pour leur soutenir et accompagnement.

Des panels animés par des professeurs, des chercheurs et des docteurs algériens et africains, ont également été organisés afin de débattre des défis et impacts du changement climatique sur les sociétés africaines et la société civile.