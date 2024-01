Afrique: CAN 2023 - Serhou Guirassy évoque les problème de primes non payées

Ebranlée jeudi dernier par une affaire de prime non-payée, la sélection guinéenne n'a nullement été atteinte par cette histoire. C'est qu'a tenu à faire comprendre Serhou Guirassy ce samedi en conférence de presse.

En effet, selon des informations relayées par plusieurs médias il y a deux jours, les joueurs guinéens ont refusé de s'entraîner pour protester contre contre le non-versement d'une prime qui leur a été promise en cas de qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Une prime qui s'élève à 9 200 euros et qu'ils tenaient à avoir à tout prix, obligeant le ministère des Sports de la Guinée à agir pour les calmer. C'est ainsi que les joueurs ont repris l'entraînement vendredi.

Pour Serhou Guirassy, ce problème n'a nullement entamé la concentration de l'équipe.

« Il y a eu cette histoire par rapport aux primes, il y a eu des informations erronées. Mais, nous, on reste focus et concentrés. Tout le groupe vit bien, on s'entend très bien. Nous, on sait la vérité et l'objectif reste le match de demain et la qualification contre la Guinée Équatoriale. Je crois que c'est l'essentiel », a-t-il clarifié face aux médias.

Blessé peu avant le début de la CAN et de retour contre le Sénégal, Guirassy dit être totalement prêt contre la Guinée Equatoriale.

« Concernant ma santé, je me sens mieux. Aujourd'hui, j'ai plus de certitudes et je suis prêt à 100% ».