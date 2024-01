Afrique: CAN2023/Rui Vitoria ( Coach Égypte) - « C'est un match important pour nous »

Rui Vitoria, le sélectionneur de l'Égypte appréhende beaucoup la rencontre de demain face au RD Congo pour le compte des huitièmes de finale de la CAN2023 qui aura lieu au stade Laurent Pokou à Saint Pedro. Le coach des Pharaons sait pertinemment que son équipe va affronter un onze congolais de qualité.

« C'est un match important mais pas plus que les trois derniers matchs. En venant ici, on savait qu'on aurait que des finales donc ce sera une autre finale contre la RDC. C'est une bonne équipe et qui sera difficile à battre. On est prêts mais pas à 100% en raison de nos nombreuses blessures. Mais nos devons faire avec. On

a un peu de malchance qui nous poursuit depuis le début mais c'est le football. On est ambitieux. On va mettre nos qualités en jeu. Toutes les équipes dans cette compétition se valent dans ce tournoi », a expliqué le coach portugais des pharaons lors de la conférence de presse d'avant - match.

Et d'ajouter : « je pense que les Congolais sont extrêmement dangereux. Ils peuvent marquer à tout moment. À nous d'être plus solides derrière et faire preuve de beaucoup de concentration, surtout que lors du premier tour , nous avons encaissé six buts », expliqué Vitoria.

À propos des joueurs blessés face au RD Congo, Vitoria estime que son équipe n'est pas du tout chanceuse « depuis notre début de compagne durant cette coupe d'Afrique des Nations, nous n'avons pas été épargnés par les blessure.

Salah nous a quitté pour blessure, nous avons perdu aussi notre gardien de but, Al- Shenawy et dernièrement Imam Achour mais on doit faire avec. Je pense que c'est à nous de trouver les solutions pour présenter une équipe compacts dans tous les compartiments face au RD Congo».

En outre, ce sera le cinquième confrontation entre l'Egypte et la RD Congo à la Coupe d'Afrique des Nations, les Pharaons comptant trois succès pour une défaite dans ces confrontations.