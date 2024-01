Afrique: La ZLECAF offre d'énormes possibilités d'expansion et de diversification des exportations

<strong>Addis Ababa — La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) offrira d'énormes possibilités d'expansion et de diversification des exportations et des importations du continent, a déclaré Adam Elhiraika, directeur de la division Macroéconomie et gouvernance de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA).

L'ZLECAFest la plus grande zone de libre-échange au monde, avec 55 pays signataires et huit communautés économiques régionales (CER).

L'ZLECAF vise à permettre la libre circulation des biens et des services à travers le continent et à renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le directeur de la division Macroéconomie et Gouvernance de l'UNECA, M. Elhiraika, a déclaré que nous devions continuer à augmenter nos exportations au niveau mondial.

Le directeur a souligné la nécessité d'augmenter non seulement la valeur des exportations, mais aussi leur qualité. "Nous devrions ajouter de la valeur à nos produits de base et essayer de produire autant que les biens que nous importons au niveau national.

Les efforts d'industrialisation et d'ajout de valeur doivent donc être renforcés et il est également nécessaire d'examiner les marchés régionaux en Afrique, car il existe de nombreuses possibilités d'accroître le commerce au niveau régional.

%

Pour le directeur, à l'avenir, la croissance et le développement de l'Afrique dépendront de plus en plus de la manière dont nous mettrons en oeuvre la zone de libre-échange continentale.

Dans le cadre de son mandat, l'ZLECAF vise à éliminer les barrières commerciales et à stimuler le commerce intra-africain. En particulier, il est censé faire progresser le commerce de la production à valeur ajoutée dans tous les secteurs de services de l'économie africaine.

"Nous devons développer nos exportations, diversifier nos exportations et nos importations, et l'accord sur la zone de libre-échange continentale nous offrira d'énormes possibilités à cet égard.

En ce qui concerne l'importance de se concentrer sur les moteurs domestiques pour la croissance globale de l'Afrique, le directeur a souligné que l'Afrique devrait se concentrer davantage sur les moteurs domestiques de la croissance.

En particulier, les gouvernements doivent mener des politiques fiscales et monétaires expansionnistes, même à un moment où le continent doit faire face à l'inflation et à l'instabilité, a-t-il souligné.

"Nous devons nous pencher sur les sources de croissance et sur la manière de renforcer la croissance en augmentant les dépenses nationales d'infrastructure et en attirant davantage d'investissements nationaux et étrangers.