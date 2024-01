Ethiopie: L'Éthiopie consoliderait ses efforts pour réaliser ses aspirations à sécuriser son port maritime - NISS

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie renforcera ses négociations pacifiques en cours, basées sur le principe du donnant-donnant, afin de réaliser son aspiration à sécuriser son port maritime, a souligné le Service national de renseignement et de sécurité (NISS).

Cette déclaration a été faite lors d'un symposium organisé par le National Intelligence and Security Service sur le thème "Ethiopia's quest for seaport" (La quête de l'Éthiopie pour un port maritime).

S'exprimant lors du symposium, le directeur général adjoint du Service national de renseignement et de sécurité, Sisay Tola, a déclaré que le pays, qui possédait des ports depuis des milliers d'années, s'est retrouvé enclavé au cours des trois dernières décennies.

Toutefois, compte tenu de la situation objective actuelle du pays, la nation ne peut se permettre de continuer à être enclavée, a-t-il ajouté.

Le directeur général adjoint a noté que quatre facteurs majeurs justifient l'urgence de la demande de ports maritimes, parmi lesquels le développement économique du pays, la croissance de la population et la nécessité d'un bénéfice équitable pour les habitants du pays, les droits légaux et historiques du pays pour garantir l'accès et la propriété du port maritime.

M. Sisay, qui a souligné que la demande de l'Éthiopie concernant l'accès à la mer et le droit de propriété ne devait pas être perçue comme une utilisation individuelle, a ajouté que le protocole d'accord signé avec le Somaliland était axé sur les avantages mutuels et constituait une bénédiction qui contribuait à la croissance de la région et ne visait à nuire à aucun pays.

%

Toutefois, les adversaires historiques et actuels du pays tentent de déformer la question et de l'utiliser pour semer la discorde et la confusion dans la région.

C'est pourquoi la communauté diplomatique et tous les Éthiopiens doivent faire connaître la vérité au gouvernement somalien et à la communauté internationale, a souligné le directeur général adjoint.

Il a en outre exhorté tous les médias publics et commerciaux ainsi que les médias sociaux à s'acquitter de leurs responsabilités historiques en expliquant la vérité à la communauté internationale et les besoins de l'Éthiopie en matière de port maritime.

Le directeur général adjoint du NISS, Tazer Gebregziabiher, a déclaré pour sa part qu'une attention particulière était accordée à la mise en oeuvre de l'accord conclu avec le Somaliland, qui n'est pas le seul.

L'accord a défié la fausse hypothèse qui prévalait au sujet de la recherche d'un port maritime, qui était considéré comme quelque chose d'intouchable, et a ouvert la porte à une sécurisation efficace des intérêts stratégiques du pays, a ajouté M. Gebregziabiher.

Selon le Service national de renseignement et de sécurité, des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, de la sécurité, du renseignement et d'autres services, ainsi que des invités, ont participé au symposium.