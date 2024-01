Maroc: La diversification sectorielle, clé du développement économique

La diversification sectorielle constitue l'une des clés du développement économique, a affirmé, jeudi à Casablanca, la vice-présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Ghita Lahlou.

Intervenant à l'ouverture d'une journée d'étude sous le thème "Financer la culture : enjeux, modalités et perspectives", Mme Lahlou a mis en avant l'impératif d'une collaboration intersectorielle pour promouvoir un développement économique durable et inclusif.

Elle a, dans ce sillage, souligné l'importance primordiale d'accorder une place de choix aux secteurs culturel et créatif, au-delà des domaines économiques et financiers conventionnels, rapporte la MAP.

"Dans le monde entier, le développement débute fréquemment par la promotion des arts, de la culture et de la cohésion sociale. Par conséquent, une croissance du PIB sans une croissance des industries culturelles n'est ni inclusive ni durable", a fait remarquer Mme Lahlou, également présidente de la commission internationale de la CGEM.

De plus, la création de la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) en 2017 témoigne de la reconnaissance croissante de ce secteur en tant qu'acteur majeur de l'économie marocaine, a-t-elle ajouté, appelant, dans cet esprit, à soutenir le rayonnement du Maroc par une vitalité accrue et un développement significatif du secteur culturel national.

Par ailleurs, Mme Lahlou a mis en lumière la priorité accordée à la jeunesse dans le Nouveau modèle de développement (NMD), insistant sur la nécessité de créer des espaces sécurisés dans toutes les villes et régions du Royaume où les jeunes peuvent s'exprimer et développer leurs compétences artistiques et culturelles.

"Sans une implication active de la jeunesse, l'édification d'un avenir durable et inclusif reste hors de portée", a-t-elle estimé.

Initiée par la FICC en partenariat avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc, cette journée d'étude est marquée par la tenue de deux panels sous les thèmes "Quel financement pour la culture ?" et "Succès des projets culturels".

Cette rencontre a pour but de faciliter l'échange de connaissances et le partage d'expériences concernant le financement des industries culturelles et créatives, ainsi que l'élaboration de stratégies de financement innovantes et durables.