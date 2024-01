Afrique: Historique des confrontations Sénégal-Côte d'ivoire les Eléphants marquent leur territoire

Le duel des 8e de finale entre Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce lundi 29 janvier au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, sera la 18e rencontre qui opposera les deux nations ouest- africaines. Mais elle sera seulement la troisième confrontation en phase finale de Coupe d'Afrique.

Le choc qui oppose le Sénégal et la Côte d'Ivoire ce lundi en 8e de finale de la CAN 2023 sera la troisième confrontation entre les deux équipes en phase finale de Coupe d'Afrique. Après leur toute première confrontation amicale disputée en 1962 à Dakar et soldé par un match nul (0-0), les deux nations ouest africaines ont livré leur première bataille lors de la Can 1965 en Tunisie. C'était un match de classement disputé le 21 novembre 1965 suite à des subtilités de l'algèbre qui a failli pousser le Sénégal au boycott du reste de la compétition. C'était contre la Côte d'Ivoire vainqueur de la rencontre (1-0).

La route des deux nations ne devra se croiser que 21 ans plus tard lors de la Can disputée au Caire en 1986. Après 18 ans d'absence, les Lions retrouvent les Eléphants aux pieds des Pyramides et se loge dans la même poule que l'Egypte pays organisateurs. Après la sensation réussie en match d'ouverture contre les Egypte (1-0) et la Mozambique, il ne restait aux «Lions» que de gérer leur courte avance et se propulser vers la demi-finale. Mais ce décisif match de ce 13 mars 1986 se transformera en cauchemar. Un but d'Abdoulaye Traoré dit Ben Badi aura suffi au bonheur des Ivoiriens (1-0) qui valident leur ticket en demi-finale.

%

En dehors de la Can, «Lions» et «Eléphants» se sont retrouvés sur d'autres terrains. Notamment au Championnat d'Afrique des Nations (Chan). C'était lors de la première édition organisée à Abidjan. Logés dans la même, ils se font face en match de poule et se quittent sur un score de parité (0-0).

Assidu en phase finale avec cinq participations d'affilée, le Sénégal tente de valider son ticket pour la Can de Johannesburg 2013. Après un succès (4-2) au match-aller à Abidjan, le 8 septembre 2012, la bande à Drogba avait réussi à conforter sa domination le 12 octobre 2012 (2-0). Match interrompu à la 78e mn par des incidents qui ont poussé la Caf suspendre le stade Léopold Senghor. Un an après ils se retrouvent stade Houphouët-Boigny, en match aller des barrages de la Coupe du monde 2014 pour une victoire ivoirienne (3-1). Lors de la manche retour disputé le 16 novembre au stade Mohamed V de Casablanca, les deux équipes se quitteront sur un match nul (1-1).

Au décompte des matchs Sénégal-Cote d'Ivoire de l'histoire, toutes compétitions confondues, les pachydermes ont une avance. Sur les 17 rencontres, ils se sont imposés à 10 reprises contre quatre victoires des Lions et 3 nuls.