Afrique du Nord: L'échange culturel pour porter le partenariat excellent entre le Maroc et la Chine à un niveau supérieur (Ambassadeur)

Rabat — Le renforcement de l'échange culturel entre le Maroc et la Chine est à même de porter le partenariat politique et économique bilatéral excellent à un niveau supérieur, a affirmé, samedi à Rabat, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Changlin.

"La relation entre le Maroc et la Chine est excellente, que ce soit au niveau politique ou économique. Renforcer l'échange culturel entre ces deux pays à l'histoire extraordinaire et à la culture splendide semble évident pour porter ce partenariat à un niveau supérieur", a déclaré M. Changlin à la MAP, lors de la cérémonie de clôture du "Carnaval du Nouvel An Chinois", événement culturel tenu du 22 au 27 janvier à Rabat.

Il a souligné que la célébration de la fête chinoise du printemps, placée cette année sous le signe du Dragon, revêt une signification particulière car elle a été délocalisée pour la première fois et pendant une semaine dans la médina de Rabat, dans le but de faire découvrir les différentes facettes de la culture chinoise aux visiteurs marocains et étrangers, relevant l'engouement et l'intérêt exprimé par ces visiteurs devant les différents espaces d'exposition aménagés tout au long de l'Avenue des Consuls, à la Médina de Rabat.

"Nous nous sommes fixés pour objectif d'organiser cet événement culturel pour renforcer l'appréciation mutuelle entre les deux peuples, et en constatant sa réussite, il se peut qu'on déplace ses festivités l'année prochaine vers d'autres régions du Royaume. Nous mettons l'accent sur le renforcement des échanges culturels et de l'appréciation mutuelle comme condition indispensable pour une montée en gamme de notre coopération" bilatérale, a expliqué le diplomate chinois.

%

Le Carnaval du Nouvel An Chinois, organisé par l'Ambassade de Chine au Maroc, le Centre culturel de Chine à Rabat, en partenariat notamment avec l'Association marocaine des présidents des Conseils des préfectures et des provinces et le Conseil Préfectoral de Rabat, a ainsi mis en vedette plusieurs métiers d'artisanat chinois, exposés dans le "Foundouk Ben Aisha", qui ont ravi les nombreux visiteurs avec des créations puisées dans le patrimoine plurimillénaire de l'Empire du Milieu, clôturant ses festivités avec un concert mettant à l'honneur la musique de la ville de Chengdu, au grand bonheur de l'assistance.

Ces festivités ont permis aux visiteurs marocains et étrangers de découvrir le lieu mythique qu'est le Foundouk Ben Aicha, restauré par le Conseil préfectoral de Rabat, pour préserver le patrimoine immatériel, dont l'artisanat, suivant en cela les Hautes Orientations Royales et les efforts gouvernementaux, a indiqué le président de l'Association Marocaine des présidents des conseils des Préfectures et des Provinces et Président du Conseil Préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche.

"Ce carnaval nous a permis de découvrir davantage la culture et l'histoire ancestraux de la Chine. Nos relations sont fortes et il s'agit de renforcer ce rapprochement en vue de sceller des jumelages entre les Conseils préfectoraux marocains et leurs homologues chinois ainsi que d'organiser des visites", a-t-il ajouté, dans une déclaration à la MAP.

Les visiteurs du Carnaval du Nouvel An Chinois ont ainsi pu assister, une semaine durant, à des spectacles de danse du dragon et du lion, et des performances artistiques chinoises, ponctuées d'ateliers de fabrication de figurines d'argile, de théâtre d'ombres, de peinture sur coquille et avec du sucre fondu, outre des performances de Kung-Fu chinois et des cérémonies traditionnelles de thé chinois.