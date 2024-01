Gabon: Atelier de formation des femmes en mediation de paix et gestion des conflits

La paix et la sécurité sont deux denrées tant recherchées dans plusieurs pays à travers le monde. En Afrique centrale, particulièrement au Gabon, tout est mis en oeuvre pour consolider et promouvoir le vivre- ensemble. Ce qui d'ailleurs a permis à la plateforme Gabon Groupe R 1325 et l'ONG Malachie d'initier, avec l'appui du Bureau des Nations -Unies pour l'Afrique Centrale (Unoca), la seconde session de renforcement des capacités des femmes leaders en techniques de Médiation et Gestion des Conflits. C'était ce vendredi 26 janvier 2024 dans les locaux de l'Unoca. Les principales formatrices de cette session étaient Joannie Mahinou et Akazong Hermina Ep. Sabikanda, toutes les deux, Juristes de formation et Médiatrices de Paix.

La seconde session de renforcement des capacités des femmes leaders en techniques de Médiation et Gestion des Conflits a réuni une trentaine de participantes ayant pris part active à cette rencontre du donner et du recevoir. "Médiation de Paix et résolution des conflits" était la thématique abordée. Pour les formatrices interrogées à ce sujet," l'objectif principal était de donner aux femmes, des outils en médiation, prévention et résolution des conflits et d'en faire des médiatrices de Paix".

Cet atelier qui a vu la participation de trente (30) femmes de la société civile, politiques de tous bords et parlementaires visait trois objectifs, à savoir :

-Définir ensemble les notions de conflits, médiation, paix, prévention, gestion des conflits etc.

%

-S'approprier les outils de résolution des conflits ;

-Faire des exercices pratiques et mutualiser les bonnes pratiques.

L'Honorable Pepecy Ogouliguéndé, par ailleurs, Présidente de l'ONG Malachie, a tenu à rappeler que le projet de renforcement des capacités des femmes gabonaises en médiation est une initiative de la plateforme associative Gabon Groupe R1325, dont l'ONG Malachie est membre, Spécialisée dans les questions de Paix et Sécurité celle-ci oeuvre pour le renforcement des capacités des Femmes. "Ainsi, cette seconde session de formation consistait donc à outiller et renforcer les capacités des femmes leaders d'association et toute autres femmes, en Médiation et Gestion pacifique des conflits. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'Action National de la Paix du Gabon (2020-2023) et de la résolution 1325, Femmes Paix et Sécurité du Conseil de Sécurité des Nations-Unies" explique t-elle.

L'objectif, poursuivra t-elle, était de capitaliser les efforts consentis par les autorités publiques, les organisations de la Société Civile et les organisations internationales pour la consolidation de la Paix au Gabon.

Aussi, faut-il rappeler que le Gabon a entamé une phase de Transition politique, avec l'investiture du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en qualité de Président de la Transition, Chef de l'État le 04 septembre 2023. Ces évènements ont suscité un grand espoir chez les Gabonais et Gabonaises épris de Liberté, de Changement, de paix et de justice. L'ensemble des forces vives de la Nation s'attend à une période de Transition politique stable, inclusive, équilibrée et paisible.

Sachant, que la paix est un élément essentiel au développement des États et qu'il est nécessaire de la préserver et de travailler à sa consolidation, sachant également qu'il est prouvé que les femmes jouent un rôle capital dans les processus de paix . Et qu'elles sont par nature des bâtisseuses et des tisserandes de la paix, les femmes ont proposé quelques recommandations.

Les recommandations suivantes ont été les plus récurrentes :

1. Cultiver la paix positive ;

2. Intégrer le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon ;

3. Participer activement au dialogue national inclusif d'avril 2024 ;

4. Avoir le soutien des partenaires techniques et financiers pour la mise en oeuvre du plan d'action du Réseau national des femmes médiatrices de paix ;

5. Être des relais auprès d'autres femmes à travers le Gabon par la sensibilisation et la formation ;

6. Créer un réseau d'organisations ;

7. Porter le plaidoyer du rétablissement du Ministère en charge de la Femme Gabonaise ;

8.S'impliquer et s'investir en politique ;

9. Faire entendre la voix des femmes dans les instances décisionnelles ;

10. Vulgariser le Plan d'Action Nationale pour la Paix du Gabon 2020-2023 et Contribuer à l'élaboration d'un plan d'action pour la Paix deuxième génération.

Les participantes qui ont pris une part active à cette rencontre ont reçu leurs attestation de participation. Elles n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant aux échanges. La prochaine étape est la mise en place du Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon prévue pour le Vendredi 09 février 2024.