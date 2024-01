Afrique: L'Afrique du Sud envisage de construire un monument historique à Malanje

Malanje — L'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Angola, Oupa Ephraim Monareng, a exprimé aujourd'hui l'intention de son pays de construire un monument historique à Malanje, en hommage aux soldats du Mouvement de libération sud-africain, tués dans les combats dans cette province et en Angola en général.

Le diplomate a fait cette déclaration en marge de ses visites à l'ancien camp de l'African National Congress (ANC), aux Tombeaux des soldats sud-africains, à l'ancienne base de l'ANC, aux anciens centres d'accueil et camps d'entraînement de l'ANC, situés dans les municipalités de Quela et Mucari.

Oupa Ephraim Monareng a déclaré que la construction d'un monument historique dans la ville de Malanje ou dans les municipalités où se trouvaient les bases militaires de l'ANC, en plus de reconnaître la bravoure des troupes, transformera les zones de combat en attractions touristiques pour les nationaux et les étrangers et rendre digne les habitants de ces communautés.

Il s'est en revanche indigné de n'avoir trouvé que des décombres sur les sites de combats précités, à l'exception des tombes des soldats de l'ANC.

Le vétéran de la lutte contre l'apartheid a également remercié l'Angola pour son hospitalité et son soutien, étant le seul pays du continent africain à avoir hébergé les membres de l'ANC et sa branche militaire dans les moments les plus difficiles de la lutte contre l'apartheid.

L'ambassadeur sud-africain en Angola a entamé mercredi (24 janvier) une visite de travail de quatre jours à Malanje, visant à observer les zones de combat des troupes de son pays dans cette province angolaise.

Au cours de la journée, l'ambassadeur a visité les anciens centres d'accueil de l'ANC et le projet BIOCOM, les fermes Pedras Negras, Pungo-Andongo et Monténégro, dans la municipalité de Cacuso.