Afrique: Revue de presse de la presse Francophone du 28 Janvier 2024

Ghana : Libre circulation des personnes- Le gouvernement va initier les voyages sans visa pour les Africains en 2024

Le Ghana a annoncé son intention de mettre en œuvre une politique permettant l’entrée sans visa pour tous les visiteurs africains dans le pays d’ici fin 2024.Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo l’a officiellement annoncé lors du Dialogue sur la prospérité en Afrique de 2024 au Ghana. Akufo-Addo a souligné l’importance de telles politiques à l’échelle du continent, promouvant la libre circulation des personnes, des biens et des services afin de récolter les bénéfices d’un commerce accru pour atteindre l’objectif de transformation économique en Afrique.« Beaucoup d’entre vous ont dû acquérir un visa pour venir à cet événement, nous avons pris un aménagement particulier pour cette conférence, nous avons réduit les frais d’acquisition du visa de 50%, et nous avons ainsi pu recevoir votre visa à votre arrivée » (Source :Afrikmag)

Burundi : Insécurité - Les autorités chargent le Rwanda

Le président burundais accuse ouvertement, devant la jeunesse congolaise, les autorités rwandaises de tout faire pour saboter les pays de la sous-région. Pour lui, c’est de l’hypocrisie la façon dont le Rwanda qui ne nie pas la présence des terroristes sur son sol et ne pas les remettre à la justice Burundaise. Dans une salle remplie de jeunes congolais, le président de la République n’a caché pas sa colère envers les autorités rwandaises, qui selon lui, fait tout pour agresser et saboter ses pays voisins. Pour lui, les leaders Rwandais continuent d’alimenter les terroristes qui ont leur état-major sur son territoire : « Les autorités rwandaises ne le nient pas et elles promettaient de toujours les remettre à la justice Burundaise pendant plus de deux ans de négociations, c’est de l’hypocrisie », fustige-t-il. Sur la même lancée, le président continu en disant que si on te ment une fois ou deux, c’est la faute du menteur, mais à la troisième fois et que tu acceptes, la faute te revient. Pour ce qu’il faut faire pour que le Rwanda se ressaisisse, le président Burundais dit aux jeunes devant lui : « aide-toi et le monde t’aidera ».(Source : Iwacu)

Côte d’Ivoire : Cocody-Palmeraie - Elle adopte un enfant et lui inflige un traitement inhumain

Il y a 20 ans de cela, dame Koné Fatima a fait une fausse-couche. Depuis lors, elle n’a plus eu la chance de tomber enceinte ni d’enfanter. Mais en 2016, Dieu lui fera la grâce d’avoir un enfant. Un jour, alors qu’elle sortait de l’église, elle entendit les pleurs d’un bébé abandonné. Elle a pris l’enfant d’environ deux mois et demi et l’a signalé à l’église avant de se rendre au commissariat pour la déclaration. Dame Fatima, une ivoirienne née en 1977, a tout fait pour obtenir de manière légale la garde de cet enfant. Le tribunal de Toumodi en charge de l’affaire a hésité de lui confier cette lourde tâche. Mais bien déterminée, elle aura des arguments pour convaincre le tribunal. Madame Koné Fatima est surprise en train de bastonner l’enfant en classe de Ce1. « J’ai frappé ma fille parce qu’elle refusait d’apprendre ses leçons », a-t-elle laissé entendre au tribunal du Plateau, le 23 janvier 2024. Mais elle finira par avouer après que le juge a montré plusieurs images de l’enfant avec des plaies et cicatrices qui prouvent que cette dernière subit chaque jour des atrocités. (Source : fratmat.info)

Togo : Modification du nombre de sièges des députés- L’Anc dit prendre acte

Le nombre de sièges des députés à l’Assemblée nationale passe de 91 à 113. La modification a été actée le mardi 23 janvier 2024 par la représentation nationale. Dans un communiqué, l’Alliance nationale pour le changement (Anc) dit prendre acte du vote de cette nouvelle loi organique modifiant le nombre de sièges des députés. « L’Alliance Nationale pour le Changement (Anc) qui dénonce depuis treize ans l’injustice qui caractérise le découpage électoral relatif aux élections législatives, injustice reconnue par la CNDH en ces termes : «…les préoccupations relatives au découpage électoral en vigueur sont réelles et récurrentes. », prend acte du vote par l’assemblée nationale, le 23 janvier 2024, d’une nouvelle loi organique qui modifie le nombre de sièges des députés. » (Source : alome.com)

Bénin : Direction Générale des Impôts - La Dgi dément la supposée augmentation de l’impôt sur les salaires

Par communiqué en date du vendredi 26 janvier 2024, la Direction Générale des Impôts (DGI) dément la supposée augmentation de l’impôt sur le traitement des salaires.« Contrairement à l’information qui circule sur les réseaux sociaux, faisant état d’une supposée augmentation de l’impôt sur les traitements et salaires, la Direction Générale des Impôts porte à la connaissance du public que la Loi de Finances pour la gestion 2024 n’a institué aucun nouveau prélèvement sur les salaires », informe le communiqué. (Source : acotonou.com)

Gabon : Soutien à la presse - Oligui Nguema offre la subvention coupée à la hache par Ali Bongo

Le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma a décidé jeudi de rétablir à la somme de 500 millions de FCFA la subvention accordée à la presse nationale comme à l’époque de l’ancien président Omar Bongo Ondimba. Durant ses 14 ans de pouvoir, l’ancien président Ali Bongo Ondimba avait drastiquement réduit cette subvention de 500 millions de FCFA à 120 millions de Fcfa.Selon le communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) lu jeudi par son porte-parole, le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, le président de la transition a décidé d’augmenter cette aide parce qu’il est conscient de la situation « structurellement fragile » de la presse gabonaise. (Source : Gabon Review)

Mali : Fin de l’Accord d’Alger - Le Cnt salue la décision du Gouvernement

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 janvier 2024, le Conseil national de Transition salue la décision historique et hautement patriotique du Gouvernement de la Transition qui mettent fin avec effet immédiat au caduc Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Ci-dessous le Communiqué du Conseil national de Transition. ( Source :abamako.com)

Rca : Promotion et la protection de l’Enfant - Lancement d’un Conseil national

Le 24 janvier 2024, le premier, Félix Moloua au lancement officiel du Conseil National pour la promotion et la protection de l’enfant, en présence de la ministre de la Promotion du genre.Il s’agit d’un des dispositifs institutionnels dont la mission principale consiste à coordonner l’ensemble des interventions des partenaires bi et multilatéraux impliqués dans la protection de l’enfant en République centrafricaine. C’est en effet ce qui explique, la présence de représentante de l’UNICEF en Centrafrique à la cérémonie de lancement.Le Conseil national pour la promotion et la protection de l’enfant a été adopté et promulgué par la loi n° 20.014 du 15 juin 2020, portant Code de Protection de l’enfant.A en croire certains observateurs, il s’agit du texte juridique le mieux ajusté pour la protection des enfants. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Bobo-Dioulasso - Les Sapeurs-Pompiers sauvent plusieurs dizaines de personnes sur la Rn1

La 2ème compagnie d’incendie et de secours de Bobo-Dioulasso a secouru ce vendredi 26 janvier 2024, plusieurs dizaines de personnes victimes d’un accident de la circulation sur la Rn1 à hauteur du village de Bodialedaga environ 37 kms de Bobo-Dioulasso. Selon le service de communication la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers, il s’agissait « d’un car de transport en commun renversé seul »Le bilan fait état de « 35 victimes dont 01 décédée, 10 blessés graves et 24 blessés légers».Par railleurs le service de communication indique que les blessés ont été évacués à l’hôpital Sourou Sanon et au CSPS de Sogossagasso. (Source : sidwaya.info)

Guinée : Installation des délégations spéciales - Lansana Kouyaté prend position

L’ancien Premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté vient de clarifier sa position sur le débat qui fait rage concernant l’installation des délégations spéciales. Le leader du Parti l’espoir pour le développement national (PEDN) prévient qu’il est opposé à tout colmatage dans la conduite de ce processus. Cet acteur politique insiste sur le respect de la Loi L/2017N°0040/AN Portant code révisé des collectivités locales de la république de Guinée.« L’installation des délégations spéciales est définie par la loi (L/2017N°0040/AN Portant code révisé des collectivités locales de la république de Guinée ndlr). Donc ce qu’on pense de l’installation des délégations spéciales, si la décision des autorités de la transition est conforme aux lois, (on ne sera pas contre). Parce que n’oublions pas que le Cnrd a réhabilité toutes les lois du passé (les lois de la république en vigueur avant le coup d’Etat du 5 septembre 2021 ndlr).(Source : africaguinee.com)