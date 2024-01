Afrique: CAN 2023 - L'Angola et le Nigéria en quarts !

L'Angola et le Nigéria ont décroché les premiers billets des quarts de finale de la CAN 2023. Ils ont éliminé ce samedi la Namibie et le Cameroun et se rencontreront la semaine prochaine.

L'Angola en quarts pour la première fois depuis 2010 !

Les Palancas Negras n'ont fait qu'une bouchée des Braves Warriors. Un doublé de Gelson en première période et un but de Mabululu après la pause a permis à l'Angola de gagner 3-0. Un match dans lequel les deux équipes ont joué en grande partie à dix, Neblu et Haukongo ayant écopé d'un carton rouge chacun.

Le Nigéria brise sa malédiction contre le Cameroun !

Le Nigeria, qui a perdu trois finales de CAN contre le Cameroun, réussi à se hisser en quarts de finale du tournoi ce samedi. Les Super Eagles ont battu les Lions indomptables grâce à un doublé d'Ademola Lookman.

Les Super Eagles défieront maintenant les Palancas Negras de l'Angola en quarts de finale le vendredi 02 février 2024 à 17h00, heure locale, sur ce même stade du Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan.