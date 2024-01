Ghana: Le technicien allemand, Félix Magath, veut entraîner les Black Stars

L'ancien entraîneur du Bayern Munich, Felix Magath, a exprimé son intérêt pour le poste de sélectionneur du Ghana, devenu vacant après le limogeage de Chris Hughton. L'information est donnée par le site sportif Ghanasoccernet.com en exclusivité.

Hughton a été licencié après la performance décevante du Ghana lors de la CAN 2023, qui s'est soldée par une élimination en phase de groupes avec 2 points pris en trois matchs.

Les quadruples champions d'Afrique ont été peu inspirés lors de leurs trois matches de groupe, notamment le dernier où ils se sont effondrés dans les dernières minutes, se laissant rejoindre par le Mozambique après une avance de deux buts pour faire match nul 2-2 et quitter le tournoi.

Les mauvaises performances ont coûté cher à Hughton, qui a été licencié, et un comité de recherche a été formé immédiatement pour trouver son remplaçant. Ce successeur pourrait être Magath, qui est intéressé par le poste, selon son agent Vukoja Josip.

« Felix Magath est très intéressé par l'équipe nationale du Ghana », a déclaré Vukoja Josip à Ghanasoccernet lors d'un entretien exclusif.

Magath, 70 ans, possède une grande expérience et a fait ses preuves, ce qui répond aux exigences de la Fédération ghanéenne de football et de la commission chargée de trouver un nouveau sélectionneur. L'Allemand a connu le succès en tant que footballeur, remportant trois titres de Bundesliga, la Coupe d'Europe, le Championnat d'Europe de l'UEFA et deux médailles d'argent à la Coupe du monde, avant de se reconvertir dans le métier d'entraîneur.

Sa carrière d'entraîneur a également été excellente. Il a dirigé plusieurs clubs, principalement allemands, et il peut se targuer d'avoir entraîné le Bayern de Munich pendant trois ans, remportant deux titres de Bundesliga et deux Coupes d'Allemagne. Il a également remporté la Bundesliga avec Wolfsburg et a été nommé à trois reprises manager allemand de l'année.