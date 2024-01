Afrique: CAN 2023 - Kaba Diawara ne jure que par la victoire contre la Guinée Equatoriale

Sélectionneur de l'équipe nationale de la Guinée, Kaba Diawara était face à la presse avant le match des huitièmes de finale de la CAN 2023 qui oppose le Syli National à la Guinée Equatoriale dimanche.

Eludant l'affaire des primes qui a secoué son équipe jeudi dernier et qui a failli pourrir l'ambiance dans les vestiaires, le coach guinéen a préféré se concentrer sur le match. Pour Kaba Diawara, la Guinée n'a pas d'autres choix que de remporter le match.

« On se concentre sur le terrain, pas ce qui se passe en dehors. On a du mal à passer les huitièmes, on a encore cette élimination contre la Gambie l'année dernière. Nous avons appris de nos erreurs, on espère passer ce cap. Tout le monde est là, si on gagne, ce sera la première fois dans notre histoire qu'on gagne un match à élimination directe. Nous mesurons l'immensité de la tâche. On respecte notre adversaire qui a fait une bonne phase de poules, mais le maitre mot c'est la victoire. On est en mission et la responsabilité qu'on a, les joueurs le savent, le staff aussi », a-t-il déclaré devant les médias.

La Guinée affronte la Guinée Equatoriale ce dimanche à partir de 17h GMT.