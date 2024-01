Afrique: CAN2023/Desabre - « l'Égypte est favori de ce match »

Sebastien Desabre, le sélectionneur du RD Congo, a estimé dans la conférence de presse qui a précédé le match des huitièmes de finale contre l'Égypte que son équipe n'est pas favorite pour cette rencontre.

« Clairement, l'Egypte est favori de ce match. Nous serons challengers et cette position nous va bien aussi. Le match sera difficile car on connait le potentiel de l'Egypte. Mais on sait aussi qu'on a une bonne marge de progression. On sait ce qu'on doit améliorer. Jusque-là, on a montré des choses intéressantes mais pas forcément validées par des victoires. Demain, c'est un match à élimination directe. Il faudra tout faire pour l'emporter. Mes joueurs sont motivés sur leur sujet. On va utiliser le ballon, poser notre jeu. On veut montrer à tout le monde que la RD Congo est de retour», souligne le coach français des Léopards.

Enfin, Desabre a regretté l'absence de Salah lors de cette rencontre « Salah est un joueur de classe mondiale. On aurait aimé affronter un joueur de sa trempe. Dommage puisqu'il va être absent demain face à nous.». conclu t-il.

La confrontation entre Léopards et Pharaons se déroulera demain à 20h GMT au stade Laurent Pokou de Saint Pedro.