Afrique de l'Ouest: Nigeria : Retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la Cédéao - Les précisions de la Commission de la Cédéao

Dans un communiqué publié ce 28 Janvier 2024, la Commission de la Cédéao réagit à l'annonce faite par le Mali, le Burkina et le Niger de leur retrait de l'institution communautaire ouest-africaine. « L'attention de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Commission de la Cédéao) a été attirée sur un communiqué diffusé sur les télévisions nationales du Mali et du Niger annonçant la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la Cédéao. La Commission de la Cédéao n'a pas encore reçu de notification formelle directe des trois États membres concernant leur intention de se retirer de la Communauté. », indique un communiqué de la Commission de la Cédéao

Aussi, la note en question ajoute que la Commission de la Cédéao, sous la direction de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement, a travaillé assidûment avec ces pays pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali restent des membres importants de la Communauté et l'autorité reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Terminant la note précise que la Commission de la Cédéao reste saisie de l'évolution de la situation et fera de nouvelles déclarations si la situation évolue.

Juste avant cette réaction de la Cédéao, le Mali, le Niger et le Burkina Faso avait dans un communiqué conjoint, annoncé leur retrait de l’organisation régionale, avec effet immédiat.