Afrique: CAN 2024 les lions indomptables élimines - Le football camerounais s'eteint

Ce soir, les Lions ont été éliminés, éliminés comme s'ils étaient venus pour apprendre à jouer. Comme le soulignait l'entraîneur, notre objectif était de former une relève, mais une grande nation comme le Cameroun doit toujours avoir des joueurs prêts à représenter le pays. Nous ne venons pas à une Coupe d'Afrique des Nations (CAN) pour préparer l'avenir, mais pour la gagner. Nous avons été l'équipe la moins performante de cette compétition. Nous avons vu de petites nations se battre avec détermination pour montrer ce qu'elles avaient appris. Nous sommes souvent aveuglés par notre orgueil et prisonniers de notre illusion sur notre glorieux passé.

Plus personne n'a peur de jouer contre le Cameroun. Ce qui est regrettable, c'est que nous continuons à aligner sur le terrain des joueurs qui ne doivent pas jouer, malgré leurs lacunes évidentes. Il y a quelques années, j'avais prédit que le Cameroun finirait par regretter la manière dont il laissait le football, notre sport roi, se dégrader. Ce soir, chacun d'entre nous a pu constater nos limites, que ce soit en défense avec des erreurs flagrantes, ou en attaque, où nous avons passé 90 minutes sans le moindre tir cadré. Même si au cours de ce match on jouait pendant 48 heures, nous n'aurions pas réussi à marquer contre le Nigeria.

La seule chose qui ne nous gêne pas, c'est le fait que nous ayons perdu face à une grande équipe, une équipe authentique qui a mis en lumière nos imperfections, nos vulnérabilités. Notre défense semblait distraite, nos arrières latéraux endormis sur le terrain, et le jeune Wooh se battait pratiquement seul, sans le soutien de ses coéquipiers en défense. Plutôt que de réclamer des comptes à la Fecafoot, il vaudrait peut-être mieux laisser laisser cette institution continuer leur propre médiocrité pour qu'ils puissent en tirer des leçons. Si elle offre quelque chose, elle restera, si elle n'offre rien , elle disparaitra un jour, aidé par son propre poison.

Ici, il n'y avait guère de place à l'espoir, car la chance ne frappe pas deux fois à la porte. Les Lions conservent toujours leur valeur, mais elle est mal exploitée. Confier une institution aussi prestigieuse que le sport, qui a honoré le Cameroun dans le monde entier, à une seule famille est une cruauté envers ses fervents camerounais, le bilan est là. L'échec est retentissant. Une langueur mortelle envahit chaque Camerounais, avec le sentiment d'être un enfant impuissant qui voit la fête se terminer avant minuit alors qu'il a prévu fêter jusqu'au matin. Cette Coupe d'Afrique des Nations (CAN) est la meilleure de toutes, la plus palpitante, mais nous avons laissé son destin se décider dans la rue.

Le Cameroun vient de manquer une fois de plus sa chance de marquer l'histoire. Lorsqu'on aime son pays, il est impossible de ne pas ressentir cette fièvre qui va durer des jours ; c'est une véritable déception que le Cameroun vient de subir devant son pays de coeur, la Côte d'Ivoire, qui n'attendait que cela. Tout comme en 2021, cette compétition restera gravée dans les mémoires pour avoir révélé des équipes inattendues comme le Cap-Vert, l'Angola, la Mauritanie, la Namibie et la Gambie, ainsi que la Guinée équatoriale. Nous sommes comme un feu de football qui s'est éteint dans une déception profonde.

Il est désormais évident que ceux qui disaient que nous n'avions pas encore rencontré d'adversaire de taille avaient raison. Notre arrêt prématuré dans la course au titre s'est produit face à notre rival le plus acharné, nous laissant ainsi échapper un parcours que nous aurions pu continuer à poursuivre en nous améliorant. Dès le début du tournoi, lorsque la Guinée Conakry a marqué le premier but contre nous, j'ai pressenti que cela annonçait une série de défaites prophétiques. À partir de ce moment, nous savions que notre parcours était compromis, et que les chances de remporter le tournoi s'amenuisaient rapidement.

Dans ce match, les Lions n'ont pas eu la moindre occasion de marquer. Tout au long de la rencontre, les Camerounais ont manqué de vivacité et de technique, dans une organisation de jeu défaillante. Ils semblaient jouer avec des jambes lourdes, dépourvus d'héroïsme et de concentration. Leur façon de jouer donnait l'impression qu'ils étaient plus préoccupés par le risque de concéder un but que par l'idée d'égaliser. Cette attitude les a enchaînés, les rendant méconnaissables par rapport à leur jeu habituel. La cohésion du groupe semblait vaciller depuis un certain temps, et l'esprit de conquête semble avoir déserté notre équipe, à l'exception des rencontres contre des équipes moins renommées, comme la Gambie. Il y a un vide d'âme. Il est impératif d'organiser une réflexion profonde sur l'état de notre football.

Tant que les appels des experts sportifs ne seront pas entendus, cette médiocrité perdurera. Notre sport est géré avec légèreté, et nos dirigeants sont souvent victimes d'illusions. Les promesses et les souvenirs glorieux du passé ne suffisent pas pour remporter des victoires. Cette illusion de grandeur basée sur le passé est un frein pour le développement du football camerounais. Notre football est en crise, et la CAN actuelle donne l'impression d'un rendez-vous manqué et d'une fête inachevée. Même contre des équipes moins cotées, nous avons encaissé des buts, tout en nous enorgueillissant de notre passé.

Lorsque le Cameroun et le Nigeria se rencontrent, c'est toujours un match crucial, un duel sans merci. Cependant, notre série de défaites face aux Nigérians depuis 2000 devrait nous inciter à réfléchir. Il est temps de faire preuve de sagesse et d'écouter les enseignements que la nature nous transmet à travers notre football. Nous devons reconstruire une nouvelle équipe pour la prochaine Coupe du Monde, avec des nouvelles personnes équipes dirigeantes bien sûr. Enfin, il est indéniable que le parcours du Sénégal et du Nigeria dans cette compétition est le fruit d'une gestion compétente. Ces deux pays gèrent leur campagne de manière impeccable. Dans l'ensemble, cette CAN est une grande compétition qui nous a réservé des surprises, et il est actuellement difficile de prédire qui en sortira vainqueur.