Afrique: Equipe de Tunisie / Un staff intérimaire nommé - Et ça repart !

En attendant l'élection d'un nouveau bureau fédéral au mois de mars, le duo intérimaire Anis Boussaïdi-Montassar Louhichi aura à conduire l'équipe de Tunisie au tournoi amical «Winsunited Cup» qui se tiendra également au mois de mars aux Emirats arabes unis.

La logique veut que le nouveau bureau fédéral, qui sera élu au mois de mars, nomme un nouveau sélectionneur national. Et qui dit nouveau sélectionneur national, dit forcément un nouveau projet sportif à étaler sur le temps avec pour objectif de redorer le blason du football tunisien, d'abord à la CAN du Maroc en 2025 puis à la Coupe du monde de 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Evidemment, il faudra d'abord se qualifier aux phases finales de ces deux prochains tournois internationaux. Car au point où nous en sommes, il faudra plus que la volonté pour atteindre les objectifs escomptés dans un monde de football en perpétuel changement, en Afrique notamment, où il n'y a plus de petites nations.

En attendant et comme la nature a horreur du vide, la Fédération tunisienne de football a nommé le duo Anis Boussaïdi-Montassar Louhichi comme staff technique national intérimaire, et ce, après avoir annoncé mettre fin à la mission de l'ancien staff conduit par Jalel Kadri et ses assistants, Slim Ben Achour et Ali Boumnijel.

La raison évoquée par l'instance fédérale pour mettre fin à la mission de l'ancien staff est qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés dans son contrat. Pour rappel, Jalel Kadri était lié par un contrat à objectifs qui stipulait d'atteindre les demi-finales de la CAN de Côte d'Ivoire. Un objectif non atteint qui a amené Jalel Kadri à annoncer son départ en direct à la télévision juste après le coup de sifflet final du dernier match de premier tour disputé contre l'Afrique du Sud.

Une nouvelle page s'ouvre...

Avec le départ de Jalel Kadri et ses assistants et la fin du mandat du bureau fédéral actuel, c'est une page qui se tourne dans l'histoire du football tunisien. Mais avant que la nouvelle page s'ouvre, celle qui s'apprête à être tournée sera marquée par une période d'intérim à la tête de l'équipe de Tunisie qui se prolongera logiquement jusqu'au mois de mars.

En effet, la mission du staff intérimaire conduit par le duo Anis Boussaïdi-Montassar Louhichi aura à conduire l'équipe de Tunisie au tournoi amical «Winsunited Cup» qui se tiendra du 22 au 26 mars prochain aux Emirats arabes unis. Ce tournoi, qui verra également la participation de la Croatie, de l'Egypte et de la Nouvelle-Zélande, servira de préparation à notre team national en prévision de la suite de son parcours aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

En effet, la Tunisie aura à affronter, dans le cadre de ces éliminatoires, la Guinée équatoriale. Ce troisième match dans le cadre de la phase de groupes aura lieu le 3 juin prochain. Quelques jours plus tard, précisément le 10 juin, la Tunisie rencontrera de nouveau la Namibie pour le compte de la 4e journée de ces éliminatoires. D'ici là, il y a un petit chemin à parcourir pour assurer l'actuelle période de transition. Pourvu que la période d'intérim soit respectée cette fois-ci et qu'on reparte sur des bases solides.