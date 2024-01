Afrique: CAN 2024 - Emilio Nsue, l'ex-grand espoir du football espagnol devenu meilleur buteur du Nzalang

L'attaquant équato-guinéen martyrise les défenses qui se dressent sur son passage depuis le début de cette CAN. Meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, il est depuis onze ans un élément incontournable du Nzalang Nacional qui affronte ce dimanche la Guinée pour une place en quart de finale.

Qui sera le meilleur buteur de cette CAN 2024 ? Mohamed Salah ? Sadio Mané ? Victor Osimhen ? Revoyez vos pronostics, le joueur en tête du classement des buteurs actuellement est un certain Emilio Nsue, un attaquant équato-guinéen qui évolue actuellement en troisième division espagnole.

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais en Espagne, Emilio Nsue n'est pas un total inconnu. Né à Majorque d'un père équato-guinéen et d'une mère espagnole, le jeune Emilio a fait ses classes dans les sélections de jeunes espagnoles. Alors grand espoir du football ibérique, il remporte le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2007, puis le championnat d'Europe espoir en 2011.

Passé pro en 2006 avec le RCD Majorque à 17 ans, un club avec lequel il jouera 151 matches en six saisons, le jeune joueur aura toutefois toutes les peines du monde à confirmer les espoirs placés en lui au plus haut niveau, ce qui lui fera ensuite suivre un parcours tortueux entre des clubs de Championship anglaise et Chypre.

En tête du classement des buteurs

Avec un triplé contre la Guinée-Bissau et un doublé contre la Côte d'Ivoire, Emilio Nsue est actuellement largement en tête du classement des buteurs devant l'Égyptien Mostafa Mohamed et Baghdad Bounedjah (3 buts) qui a déjà quitté la compétition avec l'Algérie. « Pour être honnête, j'ai un peu du mal à y croire, ce genre de chose arrive dans le foot. Pour moi c'est un rêve, je suis actuellement dans une super forme », se réjouissait l'attaquant après la qualification face aux Éléphants.

C'est presque une renaissance pour le joueur après une CAN 2022 au Cameroun où, hors de forme, il n'avait presque pas joué. À l'époque, Nsue est au chômage et il cherche un club et ce souvenir d'un tournoi manqué lui reste en travers de la gorge. « Cette Coupe d'Afrique que j'ai si mal vécue m'a donné la force de croire que je ne pouvais pas échouer à celle-ci, que je devais en repartir avec un meilleur goût dans la bouche », a-t-il raconté à l'AFP.

Le vieux sage du Nzalang Nacional

Meilleur buteur de l'histoire du Nzalang Nacional («l'éclair» en fang et «national» en espagnol, Ndlr) avec 22 buts en 43 sélections depuis sa première cape en 2013, Emilio Nsué est un pilier de l'équipe. « Il savait que les supporters n'étaient pas contents de sa CAN 2022. Je lui redonné ma confiance et c'est maintenant le meilleur buteur de la Guinée équatoriale. C'est un grand professionnel », explique le sélectionneur équato-guinéen.

Juan Micha ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction de voir son attaquant de pointe retrouver son meilleur niveau. D'autant qu'avec onze années passées avec la Guinée équatoriale, Nsue, qui est aussi le capitaine de l'équipe, fait aujourd'hui figure de vieux sage et son rôle au sein du groupe est loin de se cantonner à marquer des buts. « Pour nous Emilio, c'est le joueur qui nous apporte toute son expérience et il conseille les jeunes parce qu'il y en a beaucoup dans cette sélection, détaille le technicien. Il joue en troisième division espagnole et ce n'est pas un problème, on sait qu'il a le niveau pour jouer plus haut, il a joué à la Real Sociedad et à Majorque en première division ».

« Je vais me battre pour rester meilleur buteur »

À 34 ans, Nsue arrive au crépuscule de sa carrière et il admet lui-même que c'est peut-être sa dernière CAN. Le niveau qu'il affiche lors des derniers matchs pourrait certainement lui ouvrir d'autres horizons mais, d'après son sélectionneur, pas sûr que cela intéresse beaucoup le joueur. « Il pourrait certainement jouer à un meilleur niveau, mais je crois qu'il veut rester là où il joue déjà, il est très content là-bas », sourit Juan Micha.

Car avec son parcours atypique, Emilio Nsue fait un peu figure d'ovni dans le paysage footballistique actuel. Attaquant de pointe en sélection, il évolue le plus souvent arrière latéral dans son club d'Intercity situé à Alicante. Un grand écart qui ne semble pas le gêner le moins du monde. Mais alors qu'il empile les buts avec le Nzalang, Nsue semble bien décidé à faire passer l'équipe avant ses statistiques personnelles. « Je vais me battre pour rester le meilleur buteur, on verra bien. Mais le plus important c'est de gagner des matches », affirme-t-il. C'est mathématique, en football, pour gagner il faut marquer, les deux objectifs d'Emilio Nsue ne sont donc pas incompatibles. Il aura encore tout le loisir de le prouver ce dimanche au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé face à la Guinée.