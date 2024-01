Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Janvier 2024

Nigeria : Retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la Cédéao - Les précisions de la Commission de la Cédéao

Dans un communiqué publié ce 28 Janvier 2024, la Commission de la Cédéao réagit à l'annonce faite par le Mali, le Burkina et le Niger de leur retrait de l'institution communautaire ouest-africaine. « L'attention de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Commission de la Cédéao) a été attirée sur un communiqué diffusé sur les télévisions nationales du Mali et du Niger annonçant la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la Cédéao. La Commission de la Cédéao n'a pas encore reçu de notification formelle directe des trois États membres concernant leur intention de se retirer de la Communauté. », indique un communiqué de la Commission de la Cédéao. (Source : abamako.com)

Mali : Transition - Un Comité de pilotage du dialogue inter-maliens crée

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, par un décret datant de ce vendredi 26 janvier 2024, a institué le Comité de pilotage du dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale. Ce Comité sera chargé de la préparation et de l'organisation du dialogue inter-maliens pour la paix et la Réconciliation nationale. Il sera composé d'un président, d'un vice-président; d'un rapporteur général; d'un rapporteur général adjoint et des membres. Le décret souligne que le Président du Comité va diriger, coordonner et contrôler les activités du Comité et rendre compte au Président de la transition (Source : abamako.com

%

Niger : Négociations sur la transition - La Cédéao s’explique et s’excuse suite à son rendez-vous manqué

Alors que, selon les autorités nigériennes, la Cédéao avait dans un premier temps évoqué n’avoir pas eues les autorisations de survol et d’atterrissage, c’est finalement des « raisons techniques » que l’organisation a mis en avant pour justifier l’absence de sa délégation à Niamey, hier jeudi 25 janvier, dans le cadre des négociations sur la transition. Ce qui selon le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine dénote de « la mauvaise foi de l’organisation » qui a, toutefois et dans un communiqué, annoncé s’être excusée auprès des autorités nigériennes avec qui une nouvelle date sera convenue très prochainement pour reprogrammer les pourparlers. (Source : aniamey.com)

Rca : Prix franco-allemand des droits de l’Homme et l’État de droit 2023-Danièle Darlan distingué

Le soir du 23 janvier 2024, Danièle Darlan, première femme présidente de la Cour constitutionnelle, a été honorée du Prix franco-allemand des droits de l'Homme et de l'État de droit pour la deuxième année consécutive. Cette distinction prestigieuse a été remise par les ambassadeurs d'Allemagne et de France, en reconnaissance de l'engagement inébranlable de l’ex cheffe de la Cour constitutionnelle envers les droits de l'homme et l'État de droit dans le cadre de ses fonctions.Ayant déjà reçu un prix similaire des autorités américaines en 2023, Danièle Darlan incarne l'excellence judiciaire en République centrafricaine. La cérémonie de remise des prix, à laquelle ont assisté des dignitaires de haut rang, a célébré son courage face à l'opposition des réformes constitutionnelles proposées par le président Faustin Archange Touadéra. (Source : abangui.com)

Sénégal : Présidentielle de Février 2024 - Le Premier ministre Amadou Ba «pense être élu dès le premier tour»

À un mois de la présidentielle, c’est un candidat très confiant dans ses chances de victoire qui est sorti de son silence médiatique de ces derniers mois et qui s’est prêté au jeu de l’interview aux micros de Rfi et France 24, à la résidence du Premier ministre à Dakar. Amadou Ba, qui a été choisi en septembre dernier comme le candidat de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar pour succéder à Macky Sall, estime qu’il a le « privilège d’appartenir à la coalition la plus forte, la plus organisée ». En conséquence, dit-il, « il n’y a pas de doute, de mon point de vue, que nous passerons au premier tour. » (Source : Rfi)

Guinée : Mise en place des délégation spéciales - Les autorités passent à la vitesse supérieure

Les autorités de la Transition sont passées à la vitesse supérieure pour accélérer la mise en place des délégations spéciales à la tête des communes rurales et urbaines. Au sein de la classe politique, le débat sur ce sujet qui divise fait rage. Si certains acteurs sont favorables, d’autres en revanche affichent une opposition ferme. C’est dans ce contexte où selon nos informations, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation dirigé par Mory Condé a adressé une note verbale le 23 janvier dernier à tous les gouverneurs de régions ainsi qu’aux préfets, à l’effet de remonter en toute urgence les listes des membres devant composer les délégations spéciales par commune au plus tard le 25 janvier.( Source :africaguinee.com)

Rdc : Can 2023- Les Léopards élimine les Pharaons et se qualifie pour les 1/4 de finale

Les Léopards de la République démocratie du Congo sont qualifiés en ¼ de finale de la 34e édition Coupe d’Afrique des nations de football. En 8e de finale, ils ont disposé des Pharaons d’Egypte aux tirs aux buts (8-7). Et ce, après un match nul (1-1). C’était, le 28 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.( Source : fratmat.info)

Gabon : «Attaque» sur le domicile du président de la Commission de la Ceeac - Les premières révélations de l'enquête sur

Au Gabon, il y a une semaine Gilberto Da Piedade Verissimo, président de la Commission de la Ceeac (Communauté économique des États de l'Afrique centrale) annonçait l’attaque de sa résidence. Le gouvernement gabonais a dévoilé les premières conclusions de l’enquête pour établir les circonstances de cette attaque qui a provoqué une mini crise entre le Gabon et l’Angola, tous deux membres de l'organisation sous-régionale. Dansson communiqué, le gouvernement gabonais soutient que le président de la Commission de la Ceeac n’a pas été victime d’une attaque comme signalé dans sa note verbale du 18 janvier dernier. L’enquête a démontré que « l’intrusion par effraction des hommes armées », déplorée par Gilberto Da Piedade Verissimo, est en fait « l’arrivée dans le domicile du propriétaire de la maison avec ses aides de camp ».( Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Transports routiers - les véhicules poids lourds de plus de 10 tonnes interdits de circuler

Les véhicules poids lourds dont le poids total en charge excède 10 tonnes sont interdits à la circulation du dimanche 28 janvier à 23H59mn au mardi 30 janvier 2024 à 21h sur les tronçons de l’autoroute du nord Abidjan -Yamoussoukro-Bouaké en aller et retour et les axes routiers Sinfra – Yamoussoukro et Bouaflé – Yamoussoukro, a appris Abidjan.net dans une note du ministère des Transports consultée le dimanche dernier. (Source : abidjan.net)