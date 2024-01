Afrique: CAN 2023 - « Le Nigéria a toujours faim », Ola Aina avertit toute l'Afrique

interview

Après leur qualification en quarts de finale de la CAN 2023 face au Cameroun, Ola Aina a envoyé un message à toute l'Afrique sur les ambitions du Nigeria.

Plusieurs joueurs nigérians se sont exprimés en zone mixte après la victoire 2-0 des Super Eagles face aux Lions indomptables. Les premières questions ont été adressées à Alex Iwobi.

Alex Iwobi

Pensez-vous que ce que le Cameroun a produit est meilleur que ce que le Nigéria a produit ?

Oui, ils sont meilleurs parce qu'ils sont jeunes aussi. Mais, comme vous pouvez le constater, nous sommes les meilleurs à la fin.

Combien d'histoire y a-t-il dans ce match ? Vous n'êtes pas né il y a 40 ans. Que ressentez-vous de pouvoir être ici et de gagner au même endroit où ils (le Nigéria) ont perdu il y a 40 ans ?

Oui, c'est un sentiment particulier, surtout contre une équipe comme le Cameroun. Le Cameroun a de grands joueurs et garder sa cage inviolée est également un bonus. C'est une sensation particulière, mais nous allons nous reposer et repartir.

Iwobi, aujourd'hui, tu as fait un super match. À un moment donné, vos pieds ne faisaient pas exactement ce que vous vouliez qu'ils fassent. Mais vous avez fait un bon match dans l'ensemble. Qu'est-ce qui a changé dans ce jeu ? Car on voit bien que le Nigeria est revenu dans le match. Immédiatement, après que le but a été refusé. Alors qu'est-ce qui a changé ?

%

Oui, tout le monde, des attaquants aux défenseurs, nous jouions tous en équipe, à 100 %. Comme je l'ai dit que pour gagner un peu ou beaucoup, il faut que nous gagnions en jouant un bon football. L'essentiel est de gagner et c'est la tactique que nous suivrons jusqu'au bout.

Peut-on espérer le titre de la CAN maintenant que vous êtes déjà en quarts de finale contre l'Angola ?

Je ne promets rien, je promets juste que nous allons nous donner à 100 %. L'objectif, nous sommes convaincus que nous pouvons y parvenir et nous verrons comment nous nous sentirons au prochain match. Passons à l'attaque.

Vous avez marqué deux buts aujourd'hui. Nous n'avons pas vu deux buts depuis très longtemps de la part des Super Egos. Qu'est-ce qui a réellement changé dès le départ ?

Eh bien, dans chaque match, nous créons toujours des occasions. Donc, quand nous avons des joueurs comme celui-là, nous savons que cela finira par entrer. Si nous défendons bien, nous aurons des occasions de marquer. Aujourd'hui, nous les avons tous eus et Lookman (Ademola) a pu saisir sa chance.

Moses Simon

Vous avez gagné ce match tactiquement, techniquement, physiquement. On a vu une équipe nigériane qui monte en puissance. Le Nigeria est-il un grand favori pour ce CAN 2023 ?

Oui, oui. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons parlé entre nous. On va travailler dur pour la CAN. Tout le monde dit qu'ils sont forts, ils sont ici, ils sont là. C'est toujours notre devoir, donc on va dire qu'on ne va pas abandonner.

Comment évaluez-vous la performance d'Osimhen dans votre équipe ?

Osimhen est le meilleur attaquant d'Afrique. C'est le meilleur attaquant du monde. Donc, pour lui, le football est pour tout le monde. C'est pour nous, c'est pour l'équipe. Donc pour lui, c'est une victoire.

Comment jugez-vous votre prestation ce soir ? Qu'as-tu testé ce soir ? Comment évaluez-vous votre performance ? Qu'avez-vous fait de votre performance ? Parce que vous avez été titulaire dans le jeu aujourd'hui.

Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous avons travaillé ensemble. C'est aussi une victoire pour nous. C'est bon pour nous.

Vous avez été attaqué, mais vous vous êtes aussi défendu. Comme vous pouvez le voir sur le côté droit, vous avez empêché les joueurs camerounais de monter. Est-ce que c'est la position que le coach vous a laissée dans le vestiaire ?

Oui oui oui. L'important est de défendre. Vous savez, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de football. C'était donc un bon match. C'était génial ce soir.

Ademola

Solide performance aujourd'hui. Mais vous n'avez pas vraiment été testé. À un moment donné, vous étiez par terre. Ressentez-vous des coups ou ressentez-vous une douleur ?

Non, non, je vais bien. C'est un match difficile, mais je vais bien. C'est bon. Bon, jeu difficile. Nous avons déjà marqué deux buts. Et les Nigérians sont contents.

Ola Aina

Alors, à quoi va-t-on s'attendre lors du prochain match ? C'est contre l'Angola. Ils ont battu la Namibie par trois buts aujourd'hui. Alors, à quoi va-t-on s'attendre lors du prochain match ?

La même éthique de travail. Nous avons toujours faim. Et nous sommes toujours prêts à nous battre pour le pays. C'est donc à cela qu'ils devraient s'attendre lors du prochain match.