Afrique: CAN 2023 - Mohamed Bayo offre les quarts de finale à la Guinée

La Guinée est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2023. Le Syli National, qui affrontait la Guinée Equatoriale en huitièmes de finale ce dimanche, s'est imposé 1-0 au bout du temps additionnel grâce à un but de Mohamed Bayo.

Contrairement aux deux premiers matchs des huitièmes de finale, celui qui opposait Equato-guinéens et Guinéens a commencé avec beaucoup moins d'animation et ne s'est pas vraiment emballé. Le jeu était de plus en plus haché et le rythme de plus en plus heurté.

La première occasion franche est guinéenne et interviendra à la 44e minute. Sur une contre-attaque du Syli National, Aguibou Camara, servi sur une transition éclair par Mohamed Bayo, manque son crochet devant lNdong, très bien revenu pour éviter un deux contre un à son gardien. Il y avait nettement mieux à faire pour Aguibou qui a gâché une bonne occasion d'ouvrir le score pour la Guinée. La première mi-temps finit donc sur le score de 0-0.

La seconde période, contrairement à la première, commence avec une énorme occasion pour la Guinée Equatoriale. A la 47e minute, grâce à un contre favorable, Emilio Nsue, le meilleur buteur du tournoi, se voit proposer une volée en pleine surface mais ne se couche pas assez sur la balle et manque le cadre. La Guinée répond à la 51e et croyait même ouvrir le score après la reprise victorieuse de la tête, par Konaté, d'un coup franc de Camara. Mais il est nettement en position de hors-jeu et le but est logiquement refusé.

%

A la 59e minute, coup dur pour le Nzalang National qui est réduit à 10 après l'expulsion de Féderico Bikoro. Venu dégager un ballon avec un peu trop de vigueur devant Bayo, Bikoro lui met le pied dans les côtes avec violence. Rouge direct et justifié. Mais en dépit de son infériorité numérique, la Guinée Equatoriale va obtenir un pénalty à la 67e minute, après consultation de la Var par l'arbitre central. Le pénalty est intervenu suite à une faute de Séko Sylla sur Salvador dans le surface. Malheureusement, Nsue rate la sentence et verra sa frappe cogner le montant droit de Koné, pourtant parti du mauvais côté.

Après ce pénalty raté, la plupart des occasions sera guinéenne. A la 82e minute, Serhou Guirassy reprend de la tête le centre tiré par Aguibou Camara, mais Jesús Owono effectue une claquette et met le ballon en corner. Trois minutes plus tard, Ibrahim Diakité effectue un magnifique contrôle orienté pour se débarrasser de Basilio Ndong. Mais le défenseur guinéen n'arrive pas à mettre de la puissance dans sa frappe, laissant Jesús Owono se saisir du ballon.

Dominateurs, les Guinéens ne parviennent pas à marquer. Et alors qu'on croyait qu'ils seront contraints à la prolongation, le Syli National ouvre finalement le score au bout du temps additionnel par Mohamed Bayo (90+8) qui marque de la tête sur un centre d'Ibrahim Diakité. 1-0 pour la Guinée et ce sera aussi le score final. Coup dur pour la Guinée Equatoriale qui est donc éliminée.

En quarts de finale, la Guinée affrontera le vainqueur du quatrième huitième de finale qui oppose toute à l'heure l'Egypte à la RD Congo.

Feuille de match

Dimanche 28 janvier, 17h GMT

Stade : Stade Alassane Ouattara d'Ebimpé

Arbitre : Omar Abdulkadir Artan (Somalie)

Guinée Equatoriale vs Guinée : 0-1

Buteur : Mohamed Bayo (90+8)

Avertissements : Julian Jeanvier (41e) pour la Guinée

Expulsion : Féderico Bikoro (56e) pour la Guinée Equatoriale

Les équipes :

Guinée Equatoriale :

Jesus Owono (GK), Carlos Akapo Martinez, Basilio Ndong, Esteban Fernandez, Saul Coco Bassey, Federico Bicoro, Jose Machin Dicombo, Jannick Buyla Sam (Luís Asué, 85e), Pablo Ganet, Iban Edu Salvador, Emilio Nsue López (C)

Sélectionneur : Juan Micha

Guinée:

Ibrahim Kone (GK), Ibrahim Diakite, Julian Marc Jeanvier, Mouctar Diakhaby, Issiaga Sylla (C), Sekou Oumar Sylla (François Kamano, 79e), Amadou Diawara, Mory Konaté (Naby Keita, 79e), Morgan Guilavogui (Serhou Guirassy, 60e), Aguibou Camara, Mohamed Lamine Bayo

Sélectionneur : Kaba Diawara