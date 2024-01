Afrique: CAN 2024 - Le Cameroun veut se servir de son élimination pour préparer le futur

Malgré la frustration de la défaite face au Nigeria en huitièmes de finale, les Camerounais veulent regarder le verre à moitié plein et se servir de cette CAN 2024 comme un tremplin pour préparer les futures échéances.

Ce n'était pas une déroute, mais le Cameroun n'a pas non plus franchement brillé face au Nigeria. Inoffensifs face à des Nigérians bien en place, les Lions indomptables n'ont pas cadré un seul tir, pire ils ont presque offert sur un plateau au Super Eagles l'ouverture du score à la 35e minute suite à une erreur du défenseur Oumar Gonzalez qui a perdu le ballon face au pressing de Victor Osimhen.

« On est déçus, énervés, il y a beaucoup de frustration. Comme j'aime le dire, dans ce genre de match les détails font la différence aujourd'hui, ils n'ont pas été pour nous. C'est un groupe jeune qui a commis quelques erreurs et j'espère qu'il en ressortira grandi car pour beaucoup de joueurs, c'était une première CAN », a expliqué le capitaine André-Frank Zambo-Anguissa.

« C'est en commettant des erreurs qu'ils vont grandir »

Malgré tout, en conférence de presse, le sélectionneur camerounais préféré regarder le côté positif de cette soirée, en mettant les errements défensifs de son équipe sur le compte de la jeunesse de son groupe. « J'ai des jeunes joueurs qui découvrent. C'est en commettant des erreurs qu'ils vont grandir. Je reste persuadé qu'on a une très belle équipe. Mes joueurs ont fait ce qu'il fallait mais on a manqué d'expérience et de vécu », a assuré Rigobert Song.

Car c'est en somme le message que les Camerounais ont voulu faire passer : cet échec va leur servir à préparer le futur, Rigobert Song rappelant qu'il était « sélectionneur-manager » d'un groupe en « reconstruction ». « Sur le plan sportif, il y a toujours mieux à faire. Si on n'a pas gagné c'est qu'il y a toujours mieux à faire, a cependant admis le gardien des Lions Fabrice Ondoa. Il y a des choses a retenir et a apprendre et pour les prochaines échéances on aura progressé sur ça ».

Faire progresser son équipe, ce sera désormais l'objectif numéro un de Rigobert Song qui ne pourra pas se cacher derrière l'argument de la jeunesse de son groupe encore très longtemps, lui qui a déjà essuyé beaucoup de critiques de la part de la presse camerounaise. Éliminés de cette CAN, les Lions indomptables vont maintenant pouvoir se focaliser les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Leur prochain match aura lieu en juin face au Cap-Vert.

Avec notre envoyé spécial au stade Houphoüet-Boigny d'Abidjan