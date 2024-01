Gabon: Comment attirer les jeunes dans l'agriculture - Hervé Omva propose des solutions réalistes

C'est pour palier la problématique du chômage des jeunes au Gabon que Hervé Omva, acteur de la société civile gabonaise, par ailleurs coordonnateur de l'Ong Idrc Africa, propose des solutions réalistes aux nouveaux dirigeants actuel.

Le projet « école paysanne » pourra non seulement garantir une véritable indépendance alimentaire, mais aussi promouvoir des formations des jeunes dans les métiers liés à l'agriculture pour en faire à la fin,des vrais entrepreneurs agricoles.

Avec une population estimée à 2, 341 millions d'habitants en 2021, le Gabon compte 39% de familles monoparentales dont la majorité a pour chef, des femmes. En 2023, le Gabon totalise 38% de taux de chômage selon la Banque Mondiale. Ce qui en fait le 9ème pays avec le taux de chômage le plus élevés au monde.

Bien qu'il ne soit pas facile d'évaluer le nombre de jeunes sans emploi pour plusieurs raisons, notamment à cause de la discrimination en matière d'embauche. Il reste que les jeunes et femmes sont les premières victimes du chômage et de ses conséquences sociaux-économiques.

Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, le nouvel homme fort du Gabon, Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, conscient de l'ampleur du chômage, a reconnu que le modèle économique actuel ne permettait plus à la Fonction publique gabonaise d'embaucher et de trouver du travail à la jeunesse gabonaise. Il a vivement orienté les jeunes vers l'entrepreneuriat et la création des activités génératrices de revenus qui seront soutenus par la création d'une banque nationale de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes. Cette annonce se manifeste désormais à travers l'ajout du département Activités Génératrices de Revenus dans le portefeuille du Ministère du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries lors du Conseil des Ministres du 17 janvier 2023.

Pour remédier à cette situation désolante, l'acteur de la société civile, Hervé Omva, par le biais de l'Ong Idrc Africa suggère des solutions réalistes au CTRI notamment ,le projet « école paysannes » qui a pour objectif général, d'autonomiser les jeunes à travers la formation dans les métiers liées l'agriculture.

Objectifs spécifiques

-Former 100 jeunes gabonais de 16 à 45 ans aux métiers liées à l'agriculture, option production et transformation agro-alimentaire ;

- Former 100 jeunes gabonais de 16 à 45 ans aux mécanismes de création et de financement d'une Activité Génératrice de revenu ;

-Favoriser la création d'activités dans les zones rurales via le développement de formations adaptées aux problématiques territoriales permettant le développement de missions de volontariat et d'emplois solidaires respectueux de l'environnement et la promotion du coopératisme agricole.

Ainsi afin de faciliter et matérialiser cette vision commune de produire local et de créer un maximum d'emploi, le programme 1000 entrepreneurs agricoles pour le Gabon est une véritable piste de solution,l'ambition est de former plusieurs jeunes gabonais sur une période de six (6) mois, à la diversité des opportunités d'emploi autour du secteur agricole qui représente à ce jour, une véritable solution au problème de chômage observé dans le pays.

Après la formation de ces jeunes,ils seront immédiatement installés sur un site d'une superficie de 50 hectares dans la zone d'akok , dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence de Développement Agricole du Gabon et le suivi scientifique sera conduit par l'IRAF.

Le ministère du Commerce devrait être un facilitateur entre les grandes surfaces et les jeunes producteurs, transformateurs, afin de leur permettre d'écouler leur production en toute quiétude.

Selon l'agronome sociologue, « C'est une question de volonté politique, il faut que l'on accepte de mettre l'Homme qu'il faut à la place qu'il faut. Notre essor vers la félicité ,c'est d'abord accepter que nous devons rompre avec les vieilles habitues qui nous ont conduit au déshonore et à l'humiliation. Nous devons comprendre que la félicité dont rêve le Gabonais, ce ne sont pas les nouveaux bâtiments ou les km de bitume. C'est une question de dignité, de restauration de nos valeurs intrinsèques » a indiqué Hervé le Voyageur

Dans le même élan de restauration de la dignité impulsée par les nouvelles autorités du Gabon, l'Agronome sociologue Hervé Omva veut apporter sa pierre à l'édifice, grâce aux différentes propositions réalistes, présenter, le village Graine de Bolokoboue, la formation des jeunes et la maison de transformation du Made in Gabon. L' implémentation de cette stratégie à l' échelle nationale favorisera la réduction du chômage, la création d'emploi et l'autonomisation des jeunes.