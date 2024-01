Congo-Kinshasa: Nicolas Berlanga, nouvel ambassadeur de l'UE en RDC, promet « d'être proche des autorités à tous les niveaux »

« Je suis en faveur d'une diplomatie de proximité. Mon mandat en tant qu'ambassadeur de l'Union Européenne est d'être proche des autorités à tous les niveaux », a indiqué le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Berlanga. Il décrit ainsi sa vision et son mandat en RDC.

Pour sa première mission en province, Nicolas Berlanga s'est rendu au Nord-Kivu. Il donne les raisons de ce choix :

« Je pense que tout le monde reconnait l'importance de l'Est de la RDC en termes de population, de potentialités économiques et agricoles. C'est aussi un croisement de chemin avec la région des Grands Lacs et la beauté formidable. Mais aussi il y a un problème humanitaire dans lequel l'Union européenne s'investit beaucoup avec un nombre très significatif des déplacés. Je voulais bien rencontrer les autorités et les acteurs politiques, économiques, culturels et religieux de l'Est pour continuer mon apprentissage afin d'appuyer les efforts des institutions congolaises ».

Il a aussi salué l'attitude des communautés locales qui accueillent des déplacés :

« J'ai voulu montrer mon admiration pour les communautés d'accueil qui, en fait, voient leur vie bouleversée avec l'afflux de toutes ces personnes déplacées. Ils le font avec énormément de solidarité ».

Il promet de visiter toutes les provinces de la RDC et apporter son dynamisme dans le secteur de développement et de l'investissement et rapprocher les populations de l'Union européenne de celles de la RDC.