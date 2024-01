Togo: Kodjo H. Abake porté à la tête du bureau fédéral Golfe 1

Membre convaincu du parti les FDR (Forces Démocratiques pour la République) dont il a d'ailleurs défendu les couleurs sur la Liste C14, lors des élections municipales de 2019, le Conseiller municipal de la Commune de Golfe 1, Kodjo Honou Abake a été porté à la tête d'un bureau fédéral Golfe 1, composé de 19 membres. Ce bureau a été installé ce dimanche 28 Janvier 2024, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des centaines de militants du parti dans cette commune et présidée par le président national du parti, Me Paul Dodji Apévon.

Dans ses mots au cours de cette Assemblée générale fédérale, le leader des FDR a investi M. Abake et ses pairs, d'une mission, celle de l'implantation des différentes autres structures (zones et sections) des FDR dans tous les coins et recoins de la commune. « Un parti doit renouveler ses structures. On a créé un parti, on a installé des bureaux qui animent la vie du parti dans les fédérations, nous avons fait un congrès pour renouveler les instances nationales, donc quoi de plus normal que nous renouvelions les bureaux des structures de base. Ce sont ces structures de bases qui animent la vie du parti à la base », a soutenu le leader des FDR.

Cette installation du bureau fédéral des FDR, a tenu à préciser le président national, ne s'inscrit pas dans la dynamique des élections à venir mais bien dans l'ordre normal des choses qui veuille qu'après un Congrès national, l'on investisse les bureaux fédéraux du parti, afin que ces derniers puissent poursuivre l'oeuvre de l'extension du parti dans les différentes régions, préfectures et communes du pays. « Ce que nous sommes en train de faire n'a pas de lien avec les élections. Nous devons installer nos structures parce que pour aller à des élections il faut que les structures existent et soient solides qui animent la vie du parti », a développé Me Apévon.

Nouveau Président fédéral des FDR dans Golfe 1, M. Abake saisit visiblement la mission qui est la sienne lui et son bureau. Dans sa réponse aux hommes de médias, il a signifié que la mission de son équipe à la tête de la fédération de Golfe 1 du parti au symbole du parapluie blanc dans un fond violet, « consiste à installer les bureaux de zone et de section et conquérir la commune au profit des FDR. Dans chaque zone on a installé des bureaux, et ceux qui ne sont pas bien debout, on va travailler pour les améliorer ». Pour réussir cette mission au sommet de la branche communale des FDR, le président Abake lance un message à toute la fédération de Golfe 1 qu'il entend voir « bouger ». Il a formulé l'invitation à toute la population de Golfe 1 « à faire la politique pour sauver ce pays ».

Avant Golfe 1, une semaine plus tôt ; c'est la Commune de Golfe 1 qui a ouvert le bal avec l'installation de son bureau fédéral conduit par M. Djimessa. D'autres fédérations officialiseront l'installation de leurs bureaux dans les semaines à venir.