Afrique: Civoire-football / 8emes de finale - Les Lions prêts à affronter les Eléphants, selon Moussa Niakahté

Yamoussoukro — L'équipe du Sénégal est "sereine, concentrée" et prête à jouer son match de huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football contre la Côte d'Ivoire, a soutenu, le défenseur Moussa Niakahté.

»Nous savons ce que nous devons faire. Le groupe est serein. Nous sommes concentrés. Nous allons continuer sur notre lancée, faire focus sur l'équipe et sur notre plan de jeu », a-t-il dit en conférence de presse à 24h du match de huitième de finale de la CAN contre la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition.

Selon le joueur de Nottingham Forest (Angleterre), le Sénégal respecte l'équipe de la Côte d'Ivoire.

»Mais la meilleure manière de préparer ce match est de nous concentrer. Nous sommes le Sénégal. Nous sommes prêts à jouer ce genre de match", a soutenu Niakhaté.

Interpellé sur le public ivoirien qui viendra en nombre soutenir son équipe, le défenseur sénégalais a assuré que cela n'aura pas d'impacts sur la performance des Lions.

»Lorsque nous sommes sur le terrain, nous ne pensons qu'au jeu, faire rouler le ballon. Le public sera avec son équipe et c'est normal. Nous allons juste essayer de mettre un but de plus que l'adversaire et passer au tour suivant", a-t-il dit.

Sorti sur blessure à la 81e mn du match de la première journée des phases de groupe contre la Gambie, Moussa Niakahté qui n'a plus joué depuis cette rencontre donne des nouvelles rassurantes de l'évolution de son état de santé.

"Je vais mieux. On m'a bien géré et je me sens bien", a-t-il déclaré.