Congo-Kinshasa: Samuel Moutoussamy - « Nous avons des arguments à faire valoir dans ce match »

Le joueur congolais Samuel Moutoussamy qui accompagnait, samedi 27 janvier, le sélectionneur Sébastien Desabre en conférence de presse d'avant match a fait remarquer que Léopards ont des arguments à faire valoir dans ce match de huitièmes de finale face à l'Egypte.

« On prépare de la meilleure manière ce match, en restant lucides, concentrés, et très déterminés, avec toute la rage qu'on a pour pouvoir passer les huitièmes. Il faut donc rester lucide et concentré pour sortir la performance qu'il faut. On sait que ça va être difficile parce que c'est une grande nation d'Afrique qui a énormément de titres. Quoi qu'il en soit, nous avons des arguments à faire valoir dans ce match », a affirmé Samuel Moutoussamy.

Ce sera le 5e match entre l'Egypte et la RD Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons comptant, pour les quatre précédentes rencontres, 3 succès pour 1 défaite dans ces confrontations. L'Egypte et la RD Congo se sont affrontés 2 fois en phase à élimination directe de Coupe d'Afrique des Nations (victoire 3-2 de la RDC - alors dénommé Zaïre - en demi-finale en 1974, succès 4-1 de l'Egypte en quart de finale en 2006). Le vainqueur de ces 2 rencontres a ensuite remporté le tournoi.

Pour Samuel Moutoussamy, il est important de ne pas se focaliser sur le passé, mais sur ce qui va se passer sur terrain :

« Nous les avons battus il y a des années. Mais bon, on ne se focalise pas sur le passé, on se concentre sur ce qui va se passer su terrain. On n'y pense pas vraiment, car on va faire le maximum pour triompher, bien que ce sera difficile ».

La RDC et l'Egypte s'affrontent ce dimanche 28 janvier en huitièmes de finale de la CAN 2023.