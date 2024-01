Congo-Kinshasa: Sébastien Desabre - « On veut montrer à tout le monde que la RD Congo est de retour »

« On veut montrer à tout le monde que la RD Congo est de retour ». Déclaration samedi 27 janvier du sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, en conférence de presse d'avant match. L'Egypte et la RD Congo s'affrontent ce dimanche 28 janvier pour une place en quarts de finale au Stade Laurent Pokou de San Pedro.

« Clairement, l'Egypte est favori de ce match. Nous serons challengers et cette position nous va bien aussi. Le match sera difficile car on connait le potentiel de l'Egypte. Mais on sait aussi qu'on a une bonne marge de progression. On sait ce qu'on doit améliorer », a fait remarquer Sébastien Desabre.

« Jusque-là, on a montré des choses intéressantes mais pas forcément validées par des victoires. Demain, c'est u match à élimination directe. Il faudra tout faire pour l'emporter. Mes joueurs sont motivés sur leur sujet. On va utiliser le ballon, poser notre jeu. On veut montrer à tout le monde que la RD Congo est de retour », a-t-il ajouté.

De retour en huitièmes de finale depuis 2019, la République démocratique du Congo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et surtout après les émotions de la phase de groupes.

Tout comme leurs adversaires, les Léopards n'ont gagné aucun match pour se hisser au second tour. Trois matchs, trois nuls. L'équipe de Sébastien Desabre devra, contrairement aux matchs précédents, concrétiser ses nombreuses occasions. Contre l'Egypte, il faudra marquer.

« On a l'intention de faire un bon match », a promis le sélectionneur de la RDC.