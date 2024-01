Algérie: Cancer du foie - Pour la 1e fois une chirurgie de pointe par laparoscopie

SETIF — Des opérations chirurgicales réussies de cancer du foie ont été effectuées pour la première fois en fin de la semaine écoulée via la technique de laparoscopie au service de chirurgie ontologique de l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) anti cancer de Sétif, a-t-on appris dimanche de la directrice de l'établissement.

Ces opérations "de qualité et de précision" ont été réalisées dans le cadre des journées chirurgicales de la formation continue des médecins de l'établissement qui s'est étalée sur 3 jours consécutives sous la supervision d'un expert français spécialisé dans la chirurgie du foie via la technique de laparoscopie, a déclaré à l'APS Mme Nadjet Akhnak.

Des malades atteints du cancer du foie ont bénéficié dans le cadre de cette initiative, a ajouté la même responsable, précisant que leurs dossiers médicaux ont été étudiés par un staff chirurgical relevant de cet établissement hospitalier spécialisé anti-cancer.

Le déroulement des opérations avait été diffusé en direct du bloc opératoire à la salle pédagogique du service pour permettre au maximum de chirurgiens et étudiants en médecine de bénéficier d'expériences en matière de chirurgie du foie, a souligné la même responsable.

Elle a précisé que les malades ayant bénéficié de ces opérations de précision se trouvent dans un état stable et se rétablissent, mettant en avant l'importance de l'adoption de cette technique médicale moderne dans la promotion de la qualité de la prise en charge médicale d'autant, a-t-elle indiqué que cette technique est moins douloureuse et le malade se rétabli plus vite.

Des efforts sont déployés dans le domaine de la prise en charge des cancéreux dans cet établissement de santé qui a ouvert de larges perspectives en matières de soins dans la région et a contribué de manière notable à la lutte contre le cancer et la réduction de son danger tout en oeuvrant à réduire le temps d'attente des rendez-vous de traitement, a-t-on indiqué à la direction locale de la santé.

Ouvert en 2014, l'établissement reçoit quotidiennement entre 350 à 400 malades de 5 wilayas de l'est du pays (Sétif, Béjaia, Jijel, Bordj Bou Arréridj et Mila) qui sont pris en charge dans ses 9 services dont "médecine oncologique", "radiologie", "chirurgie oncologique" et "hématologie".