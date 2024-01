Afrique: CAN 2023 / Kaba Diawara (coach Guinée) - « Lorsque nous avons marqué, je n'ai plus regardé le reste du match »

La Guinée Conakry a réalisé un retentissant exploit ce 28 janvier 2024, en battant la Guinée équatoriale (1-0) aux huitièmes de finale de CAN 2023. A l'issue de ce match fou, le sélectionneur Kaba Diawara n'a pas caché ses émotions.

« Il y a eu des signes dans ce match. Quand ils ont raté le penalty, je me suis dit que plus rien ne peut nous arrêter. Lorsque nous avons marqué, je n'ai plus regardé le reste du match. J'étais tellement content. Je savais que c'était fini. Ils vont me tuer, ces garçons. Je les aime beaucoup, je leur ai dit tout le temps qu'on peut. J'ai du mal à mettre ça dans leurs têtes mais je pense qu'ils ont compris aujourd'hui. Je les aime. On a plus de limites maintenant, on fonce », a déclaré en conférence de presse, le sélectionneur de la Guinée.

Mohamed Bayo et ses coéquipiers devront commencer par préparer leur prochain match en quarts de finale. Ils seront opposés au vainqueur du match Egypte-RD Congo.