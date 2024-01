Madagascar: Entreprise de l'année - Le super lauréat au Studio Edna

Une consécration. Le Studio Edna remporte le titre de Super Lauréat de la troisième édition du classement « Entreprise de l'année » signé Memento (le magazine économique dans l'océan Indien.

Le classement, évalué selon cinq critères - les finances, les ressources humaines, le commerce et marketing, la RSE et l'innovation -se veut être une référence pour mesurer la performance des entreprises à Madagascar. Le jury du classement est composé du Groupement des Entreprises de Madagascar, du Fivmpama (Groupement du Patronat Malagasy) et du Jeune Patronat de Madagascar (JPM).

Lauréat. L'organisme qui se spécialise dans la création d'images de synthèse 3D destinées aux promoteurs immobiliers, aux architectes et entreprises de communication succède ainsi à Moringa Wave et Savannah Spices. Il conviendrait de noter que cette entreprise lauréate a déjà été reconnue par le Millennials by JPM en 2022 dans la catégorie « Rayonnement International ».

Depuis l'année dernière, elle a étendu son influence tout en renforçant ainsi sa position dans le domaine de la visualisation architecturale à Madagascar. L'évènement du jeudi 25 janvier dernier marque également la parution officielle du N°533 du Mémento Spécial Madagascar, intitulé « À la recherche de l'équilibre, entre croissance et capital naturel ». Ce numéro met en lumière les orientations économiques, le capital naturel, le capital humain et la mobilité durable, des sujets cruciaux adaptés au contexte malgache.