Madagascar: Trail d'Ibity - La 8e édition aura lieu le 7 avril

"Ensemble, luttons contre la malnutrition", est l'objectif du Trail d'Ibity. La huitième édition se déroulera le dimanche 7 avril prochain. Ce dernier un événement de levée de fonds destiné aux enfants ayant des problèmes de malnutrition chronique et pris en charge par la maison de la nutrition d'Ibity.

Comme chaque année, l'organisateur garde les mêmes parcours époustouflants sur le mont Ibity, riche en biodiversité et perle de la commune rurale d'Ibity, situé à 25 km au sud d'Antsirabe. Il s'agit d'ailleurs d'un site exceptionnel propice à la randonnée et au tourisme sportif. La distance de 2km est une découverte pour les enfants, tandis que les 12 km et 30 km sont des randonnées ou courses de montagnes réservées aux personnes en bonne condition physique.

Dans la course mythique de 30 km, Sandra Tombosoa tenante du chrono 3h47mn23ses chez les dames et Jean Claude champion avec un temps de 2h34mn25sec remettent leur titre en jeu. Plus de 1 000 coureurs sont attendus pour cette nouvelle édition. Une course qui associe à la fois passion et découverte touristiques. Elle s'adresse à un très large public trailers professionnels ou amateurs de tous âges. Les inscriptions seront ouvertes très prochainement.